L ' A q u i l a , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l d o s s i e r c h e h a p r e s e n t a t o l a c a n d i d a t u r a d i q u e s t a c i t t à c o m e c a p i t a l e d e l l a c u l t u r a h a c o m e t i t o l o ' L ' A q u i l a c i t t à m u l t i v e r s o ' . L a m o l t e p l i c i t à è s t a t a p r o p o s t a d a d i v e r s e p r o s p e t t i v e . M o l t e p l i c i t à t e r r i t o r i a l e a n z i t u t t o , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l p r o g r a m m a d e i C o m u n i d e l l a p r o v i n c i a e d e i t e r r i t o r i m o n t a n i c h e c i r c o n d a n o q u e s t a c i t t à . M o l t e p l i c i t à s o c i a l e , p e r c h é l ' A q u i l a s i p r e s e n t a c o m e e s p r e s s i o n e e c o m e r i f e r i m e n t o d i q u e l l e a r e e i n t e r n e c h e n e l n o s t r o P a e s e a p i e n o t i t o l o r i v e n d i c a n o i l p r o p r i o r u o l o e s s e n z i a l e n e l l o s v i l u p p o d e l P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d i L ' A q u i l a c a p i t a l e i t a l i a n a d e l l a c u l t u r a 2 0 2 6 . " M o l t e p l i c i t à , i n o l t r e , c o m e m e t o d o p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a m o d e r n i t à . L ' i n n o v a z i o n e - h a r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - è n e c e s s a r i a , i n e l u d i b i l e . L e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a t e c n o l o g i a d e v o n o a i u t a r c i a n c h e a r e n d e r e p i ù v i v i b i l i e p i ù c o n n e s s i i l u o g h i p i ù l o n t a n i , d e v o n o a p r i r e l a p o r t a a m o d i d i p r o d u r r e e d i v i v e r e p i ù s o s t e n i b i l i . T u t t a v i a , i l c a m b i a m e n t o v a a f f r o n t a t o p r e s e r v a n d o e a t t u a l i z z a n d o i v a l o r i u m a n i e c i v i l i c h e s o n o f r u t t o d i g r a n d i c o n q u i s t e e d i g r a n d i s a c r i f i c i " . " I n q u e s t o c a m b i a m e n t o d ' e p o c a , l a d i s t i n z i o n e t r a c e n t r o e p e r i f e r i a s i d i s s o l v e v e l o c e m e n t e . I l u o g h i d i c e n t r a l i t à s i m o l t i p l i c a n o . C i ò c h e r e s t a d i p e r i f e r i c o s o n o i n v e c e l e e s c l u s i o n i , l e m a r g i n a l i t à , g l i s q u i l i b r i t e r r i t o r i a l i e a m b i e n t a l i . C o n t r a s t a r l i , r i m u o v e r l i - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - è c o m p i t o e s s e n z i a l e p e r r a f f o r z a r e l a c o e s i o n e e d u n q u e l ' u n i t à d e l l ' I t a l i a " .