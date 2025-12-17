R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o s o n o a r r i v a t o a l l ' A d n k r o n o s h o t r o v a t o u n a p r o p e n s i o n e a p e n s a r e a l f u t u r o e a l l a t e c n o l o g i a , c h e c i s t a c a m b i a n d o i l p r e s e n t e e i l f u t u r o . N o i n o n p o s s i a m o f e r m a r e l a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a : q u e l l o c h e p o s s i a m o f a r e è c a v a l c a r l a a c c e t t a n d o l a s f i d a , s e n z a d i m e n t i c a r c i m a i d e l l e f o n t i e d e l l e p e r s o n e " . C o s ì i l d i r e t t o r e d e l l ’ A d n k r o n o s D a v i d e D e s a r i o n e l l ’ a c c e t t a r e i l P r e m i o L a u r e n t u m ‘ C o m u n i c a z i o n e e I n n o v a z i o n e G i o r n a l i s t i c a ’ , c h e d e d i c a a l l ' e d i t o r e P i p p o M a r r a , c o n s e g n a t o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l a X X X I X e d i z i o n e n e l l a S a l a d e l l a L u p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . U n p r e s t i g i o s o r i c o n o s c i m e n t o c h e a r r i v a “ p e r i l s u o r i l e v a n t e c o n t r i b u t o a l r i n n o v a m e n t o d e l l i n g u a g g i o g i o r n a l i s t i c o e d e l l a c o m u n i c a z i o n e c o n t e m p o r a n e a , u n i m p e g n o c h e s i d i s t i n g u e p e r l a c a p a c i t à d i c o n i u g a r e a u t o r e v o l e z z a , c h i a r e z z a e s p o s i t i v a e u n c o s t a n t e d i a l o g o c o n l ’ e v o l u z i o n e d e i m e d i a d i g i t a l i ” , r e c i t a l a m o t i v a z i o n e . “ D e s a r i o , c o n u n o s t i l e i n c i s i v o e u n a p p r o c c i o s e m p r e o r i e n t a t o a l l a v e r i f i c a d e l l e f o n t i e a l l a r e s p o n s a b i l i t à i n f o r m a t i v a , h a s a p u t o d a r e f o r m a a u n a n a r r a z i o n e c a p a c e d i r a g g i u n g e r e p u b b l i c i d i v e r s i , r e n d e n d o a c c e s s i b i l i t e m i c o m p l e s s i s e n z a r i n u n c i a r e a l r i g o r e p r o f e s s i o n a l e . A t t r a v e r s o u n ’ a t t i v i t à g i o r n a l i s t i c a a t t e n t a a l l e t r a s f o r m a z i o n i s o c i a l i e c u l t u r a l i , h a p r o m o s s o u n ’ i n f o r m a z i o n e p a r t e c i p a t i v a , c o n t r i b u e n d o a l l a c o s t r u z i o n e d i u n r a p p o r t o n u o v o e p i ù c o n s a p e v o l e t r a m e d i a e c i t t a d i n i . G r a z i e a l l a s u a v i s i o n e e d i t o r i a l e e a l l a c a p a c i t à d i i n t e r p r e t a r e c o n l u c i d i t à i m u t a m e n t i d e l p a n o r a m a c o m u n i c a t i v o , D e s a r i o h a g u i d a t o p r o g e t t i c h e h a n n o r a f f o r z a t o i l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e c o m e s p a z i o d i c o n f r o n t o , t r a s p a r e n z a e c r e s c i t a c u l t u r a l e . I l s u o l a v o r o r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i e c c e l l e n z a n e l s e t t o r e , o f f r e n d o s t r u m e n t i c r i t i c i f o n d a m e n t a l i p e r c o m p r e n d e r e l a c o n t e m p o r a n e i t à e d i m o s t r a n d o c o m e i l g i o r n a l i s m o p o s s a r i n n o v a r s i s e n z a p e r d e r e l a p r o p r i a m i s s i o n e c i v i l e . P e r q u e s t o , D a v i d e D e s a r i o m e r i t a p i e n a m e n t e i l P r e m i o L a u r e n t u m p e r l a C o m u n i c a z i o n e e l ’ I n n o v a z i o n e G i o r n a l i s t i c a – E d i z i o n e 2 0 2 5 , d i s t i n g u e n d o s i c o m e u n a v o c e a u t o r e v o l e e i m p r e s c i n d i b i l e n e l p a n o r a m a i n f o r m a t i v o i t a l i a n o ” .