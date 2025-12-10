R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c a n d i d a t o p r e m i e r d i v i d e g l i e l e t t o r i d e l c e n t r o s i n i s t r a . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o Y o u t r e n d p e r S k y T G 2 4 . A l l a d o m a n d a ' s e a n d a s s i a v o t a r e a l l e p r i m a r i e p e r i l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d e l l a c o a l i z i o n e , c h i v o t e r e s t i t r a i s e g u e n t i ? ' è l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , a r a c c o g l i e r e m a g g i o r i c o n s e n s i c o n i l 3 1 % . S e g u e i l l e a d e r d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e G i u s e p p e C o n t e i l 2 9 % e l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s i l 2 8 % . P i ù i n d i e t r o c i s o n o i l n e o p r e s i d e n t e d e l l a P u g l i a A n t o n i o D e c a r o ( 9 % ) e i l s i n d a c o d i N a p o l i , n o n c h é p r e s i d e n t e d e l l ’ A n c i , G a e t a n o M a n f r e d i ( 3 % ) .