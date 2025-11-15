R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I o a s c o l t o s e m p r e c o n g r a n d e a t t e n z i o n e i l p r o f e s s o r P r o d i , l o l e g g o c o n a t t e n z i o n e , o g g i s o n o a n d a t a a t r o v a r l o . O g g i n e p a r l a v a m o p r o p r i o c o n i s i n d a c i , i n r e a l t à l o r o s t a n n o g i à f a c e n d o c o s e i m p o r t a n t i p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . S i è t a n t o p a r l a t o d i q u a l i s o n o i m o t i v i p e r c u i i n N e w J e r s e y , i n V i r g i n i a , a N e w Y o r k i D e m o c r a t i c i a m e r i c a n i a b b i a n o v i n t o : c e r t a m e n t e a l c e n t r o c ' è i l c o s t o d e l l a v i t a c h e è r i n c a r a t o , m a p u r e g l i a s i l i n i d o g r a t i s , i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e g r a t u i t o . S o n o c o s e c h e i n o s t r i a m m i n i s t r a t o r i , n e l l a l o r o c o n c r e t e z z a , s t a n n o g i à f a c e n d o " . L o h a s o t t o l i n e a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , o s p i t e d i ' I n a l t r e p a r o l e ' s u L a 7 . " I n E m i l i a R o m a g n a e i n T o s c a n a - h a s p i e g a t o - h a n n o r e s o g l i a s i l i n i d i g r a t u i t i g r a z i e a l l ' u s o d e i f o n d i e u r o p e i , p e r c h é s a p p i a m o a b b a t t e l e d i s e g u a g l i a n z e t r a b a m b i n i . Q u a n d o m a n c a n o i n i d i p u r t r o p p o s o n o l e d o n n e a r i n u n c i a r e a l a v o r a r e e n o n è s o l o i n g i u s t o è a n c h e a n t i e c o n o m i c o . Q u i n d i r e n d e r e g r a t i s i n i d i v u o l d i r e s o s t e n e r e i b a m b i n i c o n t r o l a p o v e r t à e d u c a t i v a , m a v u o l d i r e a n c h e a i u t a r e l e f a m i g l i e c o n c r e t a m e n t e e s o s t e n e r e l ' o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e , i l c h e f a r à b e n e a n c h e a l l a c r e s c i t a " . " L ' a l t r a c o s a è q u e l l a d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o , c h e i n a l c u n e r e g i o n i , l a C a m p a n i a a d e s e m p i o , è s t a t o r e s o g r a t u i t o p e r l e s t u d e n t e s s e e g l i s t u d e n t i , a i u t a n d o l e f a m i g l i e a r i s p a r m i a r e 6 0 0 e u r o e p r o v a n d o a n c h e a s p i n g e r e u n a c u l t u r a d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e . C r e d o c h e q u e s t e s i a n o s e m p l i c e m e n t e p r o p o s t e c h e p a r l a n o d e i p r o b l e m i c o n c r e t i d e l l e p e r s o n e " , c h e , " s t a n c h e , m o l t o s p e s s o c h e t o r n a n o a c a s a d a u n l a v o r o s o t t o p a g a t o e p o c o a p p a g a n t e , s i t r o v a n o a c e n a e p a r l a n o e s a t t a m e n t e d i q u e s t i p r o b l e m i q u a . Q u a n d o l a s i n i s t r a m e t t e a l c e n t r o i p r o b l e m i c o n c r e t i d e l l e p e r s o n e - h a c o n c l u s o S c h l e i n - r i t r o v a l a f i d u c i a e r i e s c e a t o r n a r e a v i n c e r e e d è q u e l l o c o n i l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c h e s t i a m o p r o v a n d o a f a r e " .