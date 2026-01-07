R o m a , 7 g e n ( A d n k r o n o s ) - " T r o v o c h e c i s i a u n a p a r t e d e l l a s i n i s t r a c h e n o n c o g l i e l a f a s e p o l i t i c a c h e s t i a m o v i v e n d o . S i c o s t r u i s c e u n ’ a l t e r n a t i v a a l l a M e l o n i c o n u n ’ a g e n d a b a s a t a s u t a s s e e s i c u r e z z a , n o n c o n l ’ a g e n d a M a d u r o o l e m a n i f e s t a z i o n i d e l l a C G I L p e r i v e n e z u e l a n i " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s . " L a s i n i s t r a d e v e r i t r o v a r s i s u l l a q u o t i d i a n i t à d e l l a v i t a d e g l i i t a l i a n i , n o n s u i s e n t i m e n t i a n t i a m e r i c a n i o a n t i I s r a e l e . P a r l i a m o d i t a s s e e s i c u r e z z a , n o n d e l l a F l o t i l l a o d i M a d u r o . È s u q u e s t o c h e i l c e n t r o s i n i s t r a p r e n d e r à l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i . D o b b i a m o v i n c e r e n e l l e p e r i f e r i e i t a l i a n e , n o n s u l l e i d e o l o g i e v e n e z u e l a n e o i r a n i a n e " , a g g i u n g e i l l e a d e r I V .