R o m a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i c o n m a g g i o r e s t i l e d i S a l v i n i s t a r i c a l c a n d o l a r i c h i e s t a d i p i e n i p o t e r i . I n q u e s t o c o n t e s t o c ' è u n c e n t r o s i n i s t r a c h e è m o l t o s i n i s t r a c o n C o n t e , A v s e u n P d c h e n o n è i l m i o P d , u n P d c h e è m o l t o d i v e r s o d a d i e c i a n n i f a " . S e c ' è s o l o l a s i n i s t r a , " l a M e l o n i g o v e r n a 2 0 a n n i . M a s e n a s c e u n c e n t r o , s u c c e d e c h e i l c e n t r o s i n i s t r a s e l a g i o c a . P e r q u e s t o l a M e l o n i c e l ' h a c o n m e . S e n o i s u g l i a r g o m e n t i f a c c i a m o l a d i f f e r e n z a , v i n c i a m o " . L o d i c e M a t t e o R e n z i a L a V e r s i l i a n a . " C o n t e ? C o n C o n t e a b b i a m o p o s i z i o n i d i v e r s e m a a n c h e T a j a n i e V a n n a c c i h a n n o p o s i z i o n i m o l t o d i s t a n t i , m a s i m e t t o n o d ' a c c o r d o . E q u i n d i è e v i d e n t e c h e c o n C o n t e , B o n e l l i , F r a t o i a n n i , S c h l e i n v a n n o t r o v a t i d e i p u n t i d i a c c o r d o " .