R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a c o n t i n u a a c r e s c e r e e a r r i v a i n B a s i l i c a t a . Q u e s t a m a t t i n a , a P o t e n z a , è s t a t a a n n u n c i a t a l ’ a d e s i o n e d i A r e a C i v i c a a l l a r e t e d i a m m i n i s t r a t o r i p r o m o s s a d a A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a , p r e s e n t e n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l ’ A u d i t o r i u m F o n d a z i o n e ‘ P o t e n z a F u t u r a ’ i n s i e m e a F e d e r i c a D ’ A n d r e a , v i c e s i n d a c a d i P o t e n z a e c o o r d i n a t r i c e A r e a c i v i c a , F r a n c e s c o C i a m p a , v i c e p r e s i d e n t e d i A r e a C i v i c a e i c o n s i g l i e r i c o m u n a l i M a r i k a C i l l o , C l a u d i a M a r o n e , F r a n c e s c o V i l l a n o e R o c c o P e p e " . S i l e g g e i n u n a n o t a . “ D a l S u d d e v e r i p a r t i r e l ’ I t a l i a . F e d e r i c a D ’ A n d r e a s a r à l a c o o r d i n a t r i c e r e g i o n a l e d e l l a B a s i l i c a t a d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a , l a n o s t r a r e t e d i a m m i n i s t r a t o r i c i v i c i c h e c o n t i n u a a d e s p a n d e r s i g i o r n o d o p o g i o r n o d a B o l z a n o a C a l t a n i s s e t t a . G i o v e d ì s c o r s o – s p i e g a O n o r a t o - e r a v a m o a F o r m i g i n e , c o n 2 9 l i s t e c i v i c h e d i t u t t a l ’ E m i l i a R o m a g n a , e o g g i s i a m o a P o t e n z a c o n ‘ A r e a C i v i c a ’ , u n m o v i m e n t o p r e z i o s o e r a d i c a t o s u l t e r r i t o r i o c h e a r r i c c h i r à l ’ e s p e r i e n z a n a z i o n a l e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . D a l p r o b l e m a d e l l a v o r o , c o n l a q u e s t i o n e S t e l l a n t i s , a l l a c r i s i i d r i c a f i n o a l l a g r a n d e e m e r g e n z a d e l l o s p o p o l a m e n t o , s o n o t a n t i g l i a r g o m e n t i i m p o r t a n t i d a a f f r o n t a r e a P o t e n z a e i n B a s i l i c a t a . R i n g r a z i o F e d e r i c a D ’ A n d r e a , F r a n c e s c o C i a m p a e t u t t i i c o n s i g l i e r i p e r l ’ i m p e g n o , s i a m o c o n v i n t i c h e c o n u n a v i s i o n e , c o n p r a g m a t i s m o e c o n l ’ a s c o l t o q u o t i d i a n o d e i c i t t a d i n i p o s s i a m o d a v v e r o c a m b i a r e l a v i t a d e g l i a b i t a n t i d i q u e s t a r e g i o n e . P e r p o i l a v o r a r e i n s i e m e e c o n t r i b u i r e a d a r e u n a n u o v a v i s i o n e p e r i l n o s t r o P a e s e . I l v i a g g i o d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a c o n t i n u a : d o m e n i c a s a r e m o a P a l e r m o , l u n e d ì a L ’ A q u i l a m e n t r e i l 2 0 c i v e d r e m o a R o m a ” . “ L ’ i n g r e s s o d i A r e a C i v i c a i n P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a – d i c h i a r a n o D ' A n d r e a e C i a m p a – è u n a s c e l t a n a t u r a l e , p e r c h é c o n d i v i d i a m o g l i s t e s s i v a l o r i : a u t o n o m i a , p r a g m a t i s m o e a t t e n z i o n e a i t e r r i t o r i . R i n g r a z i a m o A l e s s a n d r o O n o r a t o , i n s i e m e v o g l i a m o c o s t r u i r e u n a r e t e f o r t e d i a m m i n i s t r a t o r i c h e p a r t a d a i C o m u n i e a r r i v i a i n c i d e r e s u l l e s c e l t e n a z i o n a l i . L a B a s i l i c a t a d e v e t o r n a r e a d e s s e r e p r o t a g o n i s t a , c o n t r a s t a n d o s p o p o l a m e n t o e c r i s i e c o n o m i c h e c o n p r o p o s t e c o n c r e t e e u n a n u o v a s t a g i o n e d i p a r t e c i p a z i o n e ” .