R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E l l y S c h l e i n h a a n c o r a a d d o s s o l ' a d r e n a l i n a d e l l ' i n t e r v e n t o i n a u l a q u a n d o s i f e r m a a p a r l a r e c o n i c r o n i s t i . " S e s o n o s o d d i s f a t t a ? S ì , a s s o l u t a m e n t e . Q u a n d o l i m e t t i a m o d a v a n t i a i p r o b l e m i r e a l i , v a n n o i n t i l t " . N e l c a p a n e l l o t r a i p a r l a m e n t a r i c ' è c h i i r o n i z z a s u i d e c i b e l d i G a l e a z z o B i g n a m i . " C i s i a m o m e s s i a f a r e i l c o r o ' F o t i , F o t i ' . A r i d a t e c i l u i ! " . C h i s u l l a r e p l i c a d i M e l o n i a l l ' a t t a c c o d i S c h l e i n s u l c a r o v i t a e i f r i g o r i f e r i v u o t i d e g l i i t a l i a n i . " H a p a r l a t o d i d a t i d e l l a F a o , l a f a m e n e l m o n d o ? M a h . . . " . P a s s a N i c o l a F r a t o i a n n i . " B r a v o N i c o l a , g r a n d e i n t e r v e n t o i p e r f e d e r a l i s t a " , g l i d i c e S c h l e i n e i l l e a d e r d i S i n i s t r a I t a l i a n a : " M a i o s o n o u n e u r o p e i s t a c o n v i n t o " . E c ' è p u r e G i u s e p p e C o n t e p o c o p i ù i n l à . S c h l e i n c h e h a s a l u t a t o i c r o n i s t i d i r e t t a a F i u m i c i n o p e r B r u x e l l e s d o v e p a r t e c i p a d o m a n i a l p r e - c o n s i g l i o d e i S o c i a l i s t i e u r o p e i , s i f e r m a c o n i l p r e s i d e n t e M 5 S . Q u a l c h e p a r o l a e u n s a l u t o c o n s c a m b i o d i b a c i d o p o i l ' f r e d d o ' d e g l i u l t i m i g i o r n i . A S c h l e i n n o n è s f u g g i t a l a c h i u s a d e l l ' i n t e r v e n t o d i C o n t e i n a u l a . " F o r z a , s i e t e a l g o v e r n o . N o n c h i e d e t e a n o i d e l l ' o p p o s i z i o n e d e l l e n o s t r e d i v e r s e s e n s i b i l i t à . N o i - d i c e l ' e x - p r e m i e r - q u a n d o c i p r e s e n t e r e m o a g l i i t a l i a n i p e r g o v e r n a r e l e r i s o l v e r e m o " l e n o s t r e d i f f e r e n z e , " v o i a n c o r a d o p o t r e a n n i d i g u e r r a n o n l e a v e t e r i s o l t e " . S c h l e i n a p p r e z z a . " H o a p p l a u d i t o " d i c e a i c r o n i s t i . " U n i t i , v i n c i a m o . S i è v i s t o a l l e r e g i o n a l i " . E C o n t e r i b a d i s c e i l c o n c e t t o e s p r e s s o i n a u l a a i c r o n i s t i : " D o p o t r e a n n i l o r o s o n o d i v i s i s u d i v e r s i d o s s i e r . A n o i l a s c i a t e c i l a v o r a r e " . D a i b a n c h i d e l l e d e s t r a s i s u s s e g u o n o g l i i n t e r v e n t i a r i m a r c a r e l e d i v i s i o n i n e l c e n t r o s i n i s t r a a d i f f e r e n z a d e l l a r i s o l u z i o n e u n i t a r i a d e l l a m a g g i o r a n z a . R i b a t t e S c h l e i n : " I l G o v e r n o h a t r e d i v e r s e v o c i e g u a r d i , è v e r o c h e f a t e u n a r i s o l u z i o n e u n i c a , s o l o c h e p e r v o t a r l a i n s i e m e n o n c i a v e t e s c r i t t o n i e n t e . È f a c i l e c o s ì " , d i c e l a s e g r e t a r i a P d i n a u l a . A i c r o n i s t i S c h l e i n r i c o r d a c o m e l a d e s t r a a l l ' o p p o s i z i o n e s i p r e s e n t a s s e c o n a l t r e t t a n t e d i s t i n z i o n i e t e s t i s e p a r a t i , a d e s e m p i o p e r i l C o n s i g l i o U e d e l l ' o t t o b r e d e l 2 0 2 0 . E p u r e C o n t e r e p l i c a d u r o : " N e l l a r i s o l u z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a n o n c ' è s c r i t t o n u l l a s u l l e a r m i , c h e f a r e t e ? L e i n v i e r e t e ? S i e t e p r o p r i o i p o c r i t i " . L a g i o r n a t a d e l l e c o m u n i c a z i o n i d i M e l o n i i n P a r l a m e n t o s i a r t i c o l a p e r l e o p p o s i z i o n i s u u n d o p p i o r e g i s t r o : q u e l l o a l l ' o d g s u l l a p o l i t i c a e s t e r a c h e l e v e d e d i v i s e . C i a s c u n o h a p r e s e n t a t o u n p r o p r i o t e s t o . O g n u n p e r s è , a n c h e s t a v o l t a . E q u e l l o s u l l e q u e s t i o n i i n t e r n e , d a l l a m a n o v r a a l c a r o v i t a . Q u i l a v o c i s o n o p i ù a s s o n a n t i e S c h l e i n s u q u e s t o s e c o n d o r e g i s t r o c o n c e n t r a g r a n p a r t e d e l s u o i n t e r v e n t o . P a e s e r e a l e v s n a r r a z i o n e M e l o n i . C o n t a n t o d i " l e t t e r i n a d i N a t a l e " a l l a p r e m i e r i n c u i s n o c c i o l a d a t i d i " u n a r e a l t à s e m p r e p i ù d u r a p e r g l i i t a l i a n i " . S a n i t à , c a r o v i t a , c a r o b o l l e t t e , s a l a r i b a s s i , p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c o l s e g n o m e n o d a 3 6 m e s i c o n s e c u t i v i . " P r e s i d e n t e M e l o n i , v a t u t t o b e n e ? " . P a r t e d a l l a s a n i t à l a s e g r e t a r i a d e l P d : " S e c o n d o l e s e g n a l a z i o n i a r r i v a t e a C i t t a d i n a n z a A t t i v a , l e l i s t e d ' a t t e s a s o n o d i u n a n n o p e r u n a T a c a l t o r a c e , p e r u n a m a m m o g r a f i a d a f a r e e n t r o 6 0 g i o r n i n e a s p e t t i 1 4 7 , p e r u n a c o l o n s c o p i a a s p e t t i d u e a n n i " . P o i i l c a r o v i t a : " S e c o n d o l ' I s t a t , i b e n i a l i m e n t a r i s o n o a u m e n t a t i n e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i d e l 2 5 % e g l i s t i p e n d i r e a l i s i s o n o a b b a s s a t i d i 9 p u n t i . I l p a n e c o s t a i l 2 8 % i n p i ù : p r e s i d e n t e , m a c h e m a n g i n o l e p a s t a r e l l e , g i u s t o ? " . Q u i n d i i l l a v o r o e l e b o l l e t t e : " L e i b l o c c a i l s a l a r i o m i n i m o a 4 m i l i o n i e m e z z o d i l a v o r a t r i c i e d i l a v o r a t o r i . L a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c a l a o r m a i d a 3 4 m e s i , s u 3 7 d e l s u o G o v e r n o . E a N a t a l e n i e n t e l u c i s u l l ' a l b e r o , p e r c h é a b b i a m o l e b o l l e t t e p i ù c a r e d ' E u r o p a e l e i m p r e s e p e r d o n o c o m p e t i t i v i t à . M a i n t r e a n n i n o n a v e t e f a t t o n u l l a p e r n o n i n t a c c a r e g l i e x t r a p r o f i t t i d e l l e g r a n d i s o c i e t à e n e r g e t i c h e " . U n e l e n c o a c u i s i a g g i u n g e l ' u l t i m a n o v i t à , q u e l l a s u l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a ( p o i c o r r e t t a d a l l a s t e s s a M e l o n i n e l l a r e p l i c a a l S e n a t o ) . " I e r i a v e t e r i s c r i t t o l a m a n o v r a e c o n u n a s o l a m o s s a f a t e u n a s t a n g a t a s u l l e p e n s i o n i c h e è f u r t o , s i a a i g i o v a n i c h e a g l i a n z i a n i . E ' u n a v e r g o g n a p r e n d e r v i s o l d i d i c h i h a s t u d i a t o e h a g i à p a g a t o p e r r i s c a t t a r e l a l a u r e a . È u n ' a l t r a m a n o v r a d i p r o m e s s e t r a d i t e . D o v e v a t e a b o l i r e l a F o r n e r o e i n v e c e s t a t e a l l u n g a n d o l ' e t à p e n s i o n a b i l e a t u t t i , c o m p r e s i a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . N o n c i p r o v a t e , n o n v e l o p e r m e t t e r e m o p e r c h é c o s t r u i r e m o l ' a l t e r n a t i v a i n s i e m e e v i n c e r e m o l e p r o s s i m e e l e z i o n i " . A n c h e C o n t e f a u n ' b a g n o d i r e a l t à ' a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o : " C o n l a p r e s i d e n t e M e l o n i a v e v a m o o c c a s i o n e d i c o n f r o n t a r c i , m i a v e v a i n v i t a t o a l l a s u a f e s t a , d a l p a l c o d i c a s a s u a , m a p o i n o n s i è p r e s e n t a t a . S o n o r i m a s t o s o l o . V a b e n e , p e r ò v e r r à i l g i o r n o . S e n z a c o n t r a d d i t t o r i o , p r o p r i o d a l p a l c o d i A t r e j u , n e a b b i a m o s e n t i t e d i t u t t i i c o l o r i . A b b i a m o s e n t i t o c h e a v e t e a u m e n t a t o g l i s t i p e n d i d e g l i i t a l i a n i , c h e s u l l a s a n i t à c o n i l v o s t r o g o v e r n o a b b i a m o d e i r e c o r d s t o r i c i . I o n o n s o s e l a p r e s i d e n t e M e l o n i u s a l a s t e s s a c a l c o l a t r i c e c h e s i è r o t t a d a V e s p a , m a i n r e a l t à s e r v e u n b e l b a g n o d i r e a l t à : g l i s t i p e n d i r e a l i q u i c r o l l a n o d a l 2 0 2 1 p a u r o s a m e n t e ; a u m e n t a l a s p e s a m i l i t a r e d e l 2 5 % " . E d a n c o r a : " O g g i l a p r e s i d e n t e M e l o n i h a f a t t o u n e l e n c o d e g l i s t r a b i l i a n t i r i s u l t a t i c o n s e g u e n t i p e r i l S u d h a m a n c a t o d i m e n z i o n a r e u n a s i g l a : P n r r ! S o n o s o l d i c h e a b b i a m o p o r t a t o n o i , s e f o s s e s t a t o s o l o p e r v o i s e n z a q u e s t i s o l d i s a r e m o i n r e c e s s i o n e " . F r a t o i a n n i a t t a c c a M e l o n i s u l l ' E u r o p a : " P r e s i d e n t e M e l o n i v a d a a l C o n s i g l i o e u r o p e o e s i f a c c i a p r o m o t r i c e d i u n ' i n i z i a t i v a p e r r i s c r i v e r e i t r a t t a t i e p e r i l s u p e r a m e n t o d e l d i r i t t o d i v e t o , p e r c o s t r u i r e p e r q u e s t a v i a u n a d i f e s a c o m u n e , u n a p o l i t i c a f i s c a l e c o m u n e , u n a p o l i t i c a s o c i a l e d e l l a v o r o e u n a p o l i t i c a a m b i e n t a l e " e i n v e c e " l e i , s i g n o r a p r e s i d e n t e e i l s u o g o v e r n o s i e t e i f o r m i d a b i l i p r o t a g o n i s t i d e l d e c l i n o d e l l ' E u r o p a , s i e t e c o m p l i c i d e l r i s c h i o d e l l a d i s t r u z i o n e d e l l ' E u r o p a " . A n c h e R i c c a r d o M a g i d i P i ù E u r o p a b a t t e s u l l a p o l i t i c a e s t e r a : " M e l o n i h a u n ' i d e a m a c c h i e t t i s t i c a d e l l a p o l i t i c a e s t e r a e s t a p a t t i n a n d o s u u n ' a m b i g u i t à c h e i n r e a l t à n a s c o n d e i l t r a d i m e n t o d e l l ' E u r o p a " s e r v o n o i n v e c e " p a r o l e c h i a r e s u l l ' u s o d e g l i a s s e t r u s s i p e r c h é c i h a p a r l a t o d e i r i s c h i a u s a r l i , m a n o n c i h a p a r l a t o d e i r i s c h i e d e g l i o n e r i c h e c o m e e u r o p e i d o v r e m m o s o s t e n e r e a n o n u t i l i z z a r e q u e g l i a s s e t ' ' . M a t t e o R e n z i u s a i l s a r c a s m o : " D o p o 3 2 m e s i s u 3 6 d i p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e n e g a t i v a , v i e n t u s i a s m a t e p e r l a c u c i n a i t a l i a n a p a t r i m o n i o d e l l ' U n e s c o . S e m b r a v a c h e l e i , p r e s i d e n t e , e L o l l o b r i g i d a a v e s t e v i n t o M a s t e r c h e f . M a i l c o s t o d e i g e n e r i a l i m e n t a r i è a u m e n t a t o d e l 2 4 % e d i q u e s t o p i u t t o s t o s i d e v e o c c u p a r e u n g o v e r n o . E i n v e c e c o m e r i s p o n d e ? C o l l ' a t t a c c o a l l a s i n i s t r a s u l k e b a b . T r o v o f a n t a s t i c o i l g e s t o t e c n i c o m a h o c o m e l ' i m p r e s s i o n e c h e i l k e b a b s t a a G i o r g i a M e l o n i c o m e l e b r i o c h e s a M a r i a A n t o n i e t t a " .