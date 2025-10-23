R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o c o n t i n u a r e a e s s e r e s c o m o d i . E s s e r e s c o m o d i s i g n i f i c a , q u a n d o m i h a n n o c h i e s t o , a l l o r a s i e t e a l l e a t i , r e c e n t e m e n t e a l l a F e s t a d e l F a t t o Q u o t i d i a n o m i h a n n o c h i e s t o , s i e t e a l l e a t i c o l P d ? H o d e t t o n o c h e n o n s i a m o a l l e a t i . N o n s i a m o a l l e a t i p e r c h é m e l ' h a d e t t o N o v a , m e l ' a v e t e d e t t o v o i . N o i s a r e m o a l l e a t i s e e q u a n d o , r i s p e t t o a u n a p r o s p e t t i v a n a z i o n a l e , r i u s c i r e m o a d e f i n i r e u n p r o g r a m m a d i f o r t e i m p r o n t a p r o g r e s s i s t a d o v e s i c h i a r i s c a q u a l i s o n o l e p o l i t i c h e s u l l ' i m m i g r a z i o n e , s u l l a s i c u r e z z a , l a p o l i t i c a e s t e r a , q u a l i s o n o l e m i s u r e d i g i u s t i z i a s o c i a l e e a l l o r a s e s i d e f i n i r à q u e l p r o g r a m m a e v e r r à s o t t o s c r i t t o , a l l o r a p o t r e m o d i r e c h e s i a m o i n c o a l i z i o n e , m a n o n p r i m a " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e i n u n a d i r e t t a s o c i a l . " P e r c h é n o i a b b i a m o u n p e r c o r s o d a f a r e , p r o g r e s s i s t i i n d i p e n d e n t i , e d o b b i a m o e s s e r e s e m p r e e l o s a r e m o s e m p r e , p r i m a e d o p o , s c o m o d i , s e m p r e d a l l a p a r t e g i u s t a . A b b i a m o u n p e r c o r s o a n c o r a d a f a r e , d o b b i a m o a d e s s o c o n t i n u a r e a m o s t r a r e q u e s t a c o m p a t t e z z a , a m o s t r a r e q u e s t a f o r t e i d e n t i t à , a e s p r i m e r e q u e s t a n o s t r a c a p a c i t à c h e a d e s s o c i v i e n e a d d i r i t t u r a a n c h e r i c o n o s c i u t a , p e r c h é è c h i a r o c h e s e h a i p r o g e t t i , p r o g r a m m i , o b i e t t i v i s t r a t e g i c i b e n d e f i n i t i , è c h i a r o c h e p u o i e n t r a r e i n a l l e a n z a s o l o a q u e l l e c o n d i z i o n i e q u i n d i è c h i a r o c h e i n c i d i e i n q u a l c h e m o d o h a i u n p o t e r e n e g o z i a l e c h e è f o r t i s s i m o " . " C h e f u t u r o c i a s p e t t a ? B e h , i n n a n z i t u t t o p e r c o n t i n u a r e a d e s s e r e s c o m o d i d o b b i a m o c o n t i n u a r e a t i r a r e f u o r i i t e m i e i p r o g e t t i " .