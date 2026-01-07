R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ I t a l i a V i v a h a s o l l e v a t o l ’ e s i g e n z a c h e , i n u n a i n t e s a d i g o v e r n o d i c e n t r o s i n i s t r a , i t e m i d i p o l i t i c a e s t e r a , d a l l ’ U c r a i n a a l V e n e z u e l a , v e n g a n o a f f r o n t a t i e r i s o l t i . N o n s i p u ò n o n a v e r e u n a c o n v e r g e n z a s u q u e s t e t e m a t i c h e , c h e s e g n e r a n n o l a p r o s s i m a l e g i s l a t u r a ” . L o d i c e a S k y i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . “ C h i p e n s a c h e t u t t o f i n i r à n e i p r o s s i m i m e s i c o n u n c o l p o d i b a c c h e t t a m a g i c a è u n i l l u s o . N e i p r o s s i m i a n n i d u e t e m i i n p a r t i c o l a r e s i i m p o r r a n n o : l a s i t u a z i o n e d i T a i w a n n e l m a r c i n e s e m e r i d i o n a l e , e l a t e n u t a d e l l ’ a r t i c o l o 5 d e l l a N a t o . P e r q u e s t o – c o n c l u d e B o r g h i – b i s o g n a s u b i t o m e t t e r s i a l a v o r a r e n e l c e n t r o s i n i s t r a p e r t r o v a r e u n a c o n v e r g e n z a . N o n s i p u ò p a r l a r e s o l o d i p r i m a r i e ” .