Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Italia Viva ha sollevato lesigenza che, in una intesa di governo di centro sinistra, i temi di politica estera, dallUcraina al Venezuela, vengano affrontati e risolti. Non si può non avere una convergenza su queste tematiche, che segneranno la prossima legislatura. Lo dice a Sky il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Chi pensa che tutto finirà nei prossimi mesi con un colpo di bacchetta magica è un illuso. Nei prossimi anni due temi in particolare si imporranno: la situazione di Taiwan nel mar cinese meridionale, e la tenuta dellarticolo 5 della Nato. Per questo conclude Borghi bisogna subito mettersi a lavorare nel centro sinistra per trovare una convergenza. Non si può parlare solo di primarie.