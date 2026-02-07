R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l m o v i m e n t o c i v i c o A p r i l i a D o m a n i a d e r i s c e a P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a , l a r e t e n a z i o n a l e c o o r d i n a t a d a A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e . L a p r e s e n t a z i o n e è a v v e n u t a i e r i s e r a a l S i m o n H o t e l d i A p r i l i a a l l a p r e s e n z a d i A l e s s a n d r o O n o r a t o , d i A n t o n i o T a u r e l l i , c o o r d i n a t o r e d e l L a z i o d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a e d e i c o m p o n e n t i d e l c o o r d i n a m e n t o ‘ A p r i l i a D o m a n i ’ : A l e s s a n d r o L i l l o , E r n e s t o C a s s e t t a , C l a u d i o F a r i n e l l i e M a u r o F i o r a t t i S p a l l a c c i . “ L ’ i n g r e s s o d i ‘ A p r i l i a D o m a n i ’ - c o m m e n t a A l e s s a n d r o O n o r a t o - n e l l a n o s t r a r e t e i m p r e z i o s i s c e u n l a v o r o c h e , c o n e n t u s i a s m o e c o n r i s u l t a t i i m p r e s s i o n a n t i , s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i d a B o l z a n o a C a l t a n i s s e t t a . C r e d o c h e s i a f o n d a m e n t a l e i n c o n t r a r s i , p a r l a r e e c o n f r o n t a r s i s u i t e r r i t o r i , a s c o l t a n d o i c i t t a d i n i i n s i e m e a g l i a m m i n i s t r a t o r i c h e o g n i g i o r n o – s e n z a r i s o r s e e a t t e n z i o n e n a z i o n a l e – s i b a t t o n o p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e l l e p r o p r i e c o m u n i t à . P o c h i g i o r n i f a e r a v a m o i n F r i u l i , o r a a d A p r i l i a , p o i p r o s s i m a s e t t i m a n a a n d r e m o a R i e t i e i n S i c i l i a : p a s s o d o p o p a s s o s t i a m o c r e a n d o u n a n u o v a f o r z a d a v v e r o r i f o r m i s t a , p o p o l a r e e c i v i c a , c o n u n a n u o v a c l a s s e d i r i g e n t e , c h e a r r i c c h i s c a l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a ” . T r a i p r e s e n t i , a n c h e a m m i n i s t r a t o r i d e g l i a l t r i p a r t i t i d i c e n t r o s i n i s t r a c o m e D a v i d e Z i n g a r e t t i ( S e g r e t a r i o P D A p r i l i a ) , ⁠ F i l i p p o T r e i a n i ( c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e V e r d i ) , S a r a S a m p e r i ( c o o r d i n a t r i c e p r o v i n c i a l e L a t i n a V e r d i ) , D a v i d e C a s a r i ( s e g r e t a r i o S i n i s t r a I t a l i a n a A p r i l i a ) , A n d r e a R a g u s a ( p o r t a v o c e M 5 S A p r i l i a ) e ⁠ V i n c e n z o G i o v a n n i n i ( c o o r d i n a t o r e p r o v i n c i a l e I t a l i a V i v a ) . U n a t t e s t a t o d i s t i m a a P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a e u n s e g n a l e d i u n i t à d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a p e r i l c o m u n e d i A p r i l i a . “ V o g l i o r i n g r a z i a r e A l e s s a n d r o O n o r a t o e A n t o n i o T a u r e l l i . L a l o r o p r e s e n z a o g g i – s p i e g a A l e s s a n d r o L i l l o d e l c o o r d i n a m e n t o A p r i l i a D o m a n i - s i g n i f i c a c h e A p r i l i a s t a f i n a l m e n t e s m e t t e n d o d i p a r l a r e d a s o l a i n u n a s t a n z a c h i u s a . S c e g l i e r e l a r e t e d i O n o r a t o s i g n i f i c a p o r t a r e a d A p r i l i a u n m e t o d o d i l a v o r o s e r i o e a v e r e u n f i l o d i r e t t o c o n l e i s t i t u z i o n i t r a m i t e c h i , c o m e A l e s s a n d r o a R o m a C a p i t a l e , d i m o s t r a o g n i g i o r n o c h e l o s v i l u p p o s i f a c o n l a p r o g r a m m a z i o n e e c o n l a m a s s i m a t r a s p a r e n z a . D o b b i a m o r i b a l t a r e i l m o d o d i f a r e p o l i t i c a . P e r a n n i c i h a n n o a b i t u a t o a d e c i s i o n i c a l a t e d a l l ’ a l t o , n o i v o g l i a m o f a r e l ' o p p o s t o . V o g l i a m o p a r t i r e d a i b i s o g n i r e a l i , d a l l e s t r a d e , d a l l e e s i g e n z e c o n c r e t e d i c h i v i v e A p r i l i a o g n i g i o r n o , e f a r r i s a l i r e q u e s t e n e c e s s i t à v e r s o l e i s t i t u z i o n i p e r c h é d i v e n t i n o s o l u z i o n i . I c i t t a d i n i n o n d e v o n o e s s e r e s p e t t a t o r i , d e v o n o e s s e r e p r o t a g o n i s t i d e l l e s c e l t e . S o l o c o s ì A p r i l i a p u ò r i p a r t i r e d a v v e r o ” . “ C o n l ’ e n t r a t a d i A p r i l i a n e l l a r e t e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a – d i c h i a r a A n t o n i o T a u r e l l i - i l c o o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e d e l L a z i o s i a r r i c c h i s c e d i p e r s o n e e d i e s p e r i e n z e v i r t u o s e . A p r i l i a è i l s e c o n d o c o m u n e p e r n u m e r o d i a b i t a n t i d e l l a p r o v i n c i a d i L a t i n a e , s o p r a t t u t t o , r a p p r e s e n t a u n g r a n d e l a b o r a t o r i o p o l i t i c o p e r i l c a m p o p r o g r e s s i s t a c h e p r e s t o d o v r à p r e s e n t a r s i a l v o t o d o p o u n p e r i o d o d i c o m m i s s a r i a m e n t o p e r m a f i a e d i c o n s e g u e n t e e c o m p r e n s i b i l e d i f f i d e n z a p o l i t i c a d e i c i t t a d i n i ” .