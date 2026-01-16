R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ’ A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e d e l M a r T i r r e n o C e n t r o S e t t e n t r i o n a l e r e g i s t r a n e l 2 0 2 5 u n n u o v o r i s u l t a t o s t o r i c o p e r i l t r a f f i c o c r o c i e r i s t i c o . C o n o l t r e 3 , 5 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i ( 3 . 5 5 6 . 5 5 9 ) t r a n s i t a t i n e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a , l o s c a l o l a z i a l e s i c o n f e r m a p r i m o p o r t o c r o c i e r i s t i c o d ’ I t a l i a e a l v e r t i c e a n c h e i n E u r o p a . I l d a t o r a p p r e s e n t a u n n u o v o r e c o r d a s s o l u t o p e r i l s i s t e m a p o r t u a l e i t a l i a n o ( s u p e r a n d o p e r l a p r i m a v o l t a l a s o g l i a d e i 3 , 5 m i l i o n i d i c r o c i e r i s t i e a r c h i v i a n d o i l p r i m a t o p r e c e d e n t e , d e l l o s c o r s o a n n o , a p p a r t e n e n t e s e m p r e a l P o r t o d i R o m a ) e c o n s o l i d a i l r u o l o s t r a t e g i c o d i C i v i t a v e c c h i a n e l p a n o r a m a m o n d i a l e d e l l e c r o c i e r e , s i a c o m e p o r t o d i t r a n s i t o s i a , s o p r a t t u t t o , c o m e p o r t o d i i m b a r c o e s b a r c o ( h o m e p o r t ) . L ’ a n d a m e n t o p o s i t i v o d e i t r a f f i c i p a s s e g g e r i è a c c o m p a g n a t o d a u n a c r e s c i t a d e l n u m e r o d i s c a l i e d a l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ i n t e r a f i l i e r a c r o c i e r i s t i c a , c h e c o i n v o l g e o p e r a t o r i p o r t u a l i , c o m p a g n i e d i n a v i g a z i o n e , s e r v i z i t e c n i c i e l o g i s t i c i . I l c o m p a r t o c r o c i e r i s t i c o s i c o n f e r m a i n o l t r e u n o d e i p r i n c i p a l i m o t o r i e c o n o m i c i d e l p o r t o , g e n e r a n d o i m p o r t a n t i r i c a d u t e s u l l ’ o c c u p a z i o n e , s u l t u r i s m o , s u l c o m m e r c i o e s u l l ’ i n d o t t o d e i s e r v i z i , c o n b e n e f i c i d i r e t t i p e r l a c i t t à d i C i v i t a v e c c h i a e p e r t u t t o i l L a z i o . “ I l r e c o r d r a g g i u n t o n e l 2 0 2 5 – d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e l l ’ A d S P M T C S , R a f f a e l e L a t r o f a – n o n è s o l t a n t o u n r i s u l t a t o s t a t i s t i c o , m a l a d i m o s t r a z i o n e c o n c r e t a d e l v a l o r e s t r a t e g i c o d e l l e c r o c i e r e p e r i l p o r t o , i l t e r r i t o r i o e i l S i s t e m a P a e s e . P a r l i a m o d i o c c u p a z i o n e , a t t r a t t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e , s v i l u p p o e c o n o m i c o e i n v e s t i m e n t i i n f r a s t r u t t u r a l i . È i l f r u t t o d i u n a p r o g r a m m a z i o n e c o e r e n t e e d i u n a c o l l a b o r a z i o n e e f f i c a c e d i t u t t o i l c l u s t e r , t r a A u t o r i t à d i S i s t e m a P o r t u a l e , t e r m i n a l i s t a , a r m a t o r i e o p e r a t o r i l o c a l i ' ' . P e r i l 2 0 2 6 , a n n u n c i a L a t r o f a , ' ' a t t e n d i a m o u l t e r i o r i r i s u l t a t i m o l t o i m p o r t a n t i , a n c h e t e n e n d o c o n t o c h e i l c o m p l e t a m e n t o d e l l e o p e r e d e l P N C ( I l P i a n o N a z i o n a l e C o m p l e m e n t a r e a l P N R R ) , d a l l ' a p e r t u r a d e l l ' a c c e s s o s u d d e l p o r t o , f i n o a l n u o v o c o l l e g a m e n t o c o n l ' a n t e m u r a l e e i l s u o p r o l u n g a m e n t o , c a m b i e r a n n o r a d i c a l m e n t e i l v o l t o d e l l o s c a l o e l a f u n z i o n a l i t à d e i s e r v i z i e d e l l a m o b i l i t à l e g a t a p r o p r i o a l l e c r o c i e r e , p e r l e q u a l i s o n o a l l o s t u d i o s o l u z i o n i c h e c o n s e n t a n o d i c o n t i n u a r e a s o s t e n e r n e l a c r e s c i t a , a u m e n t a n d o l a c a p a c i t à d e l l o s c a l o d i s o d d i s f a r e t u t t e l e r i c h i e s t e d i a t t r a c c o d e l l e v a r i e c o m p a g n i e , a p a r t i r e d a l 2 0 2 7 - 2 8 " . N e l d e t t a g l i o , s e c o n d o i d a t i d i f f u s i d a l c o n c e s s i o n a r i o R o m a C r u i s e T e r m i n a l , n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 s o n o t r a n s i t a t i n e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a 3 . 5 5 6 . 5 5 9 p a s s e g g e r i c r o c i e r i s t i c i , i n a u m e n t o d e l 2 , 8 1 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ( 3 . 4 5 9 . 1 8 4 ) . I n p a r t i c o l a r e : i p a s s e g g e r i i n t r a n s i t o s o n o s t a t i 1 . 8 2 9 . 7 0 1 , c o n u n a c r e s c i t a d e l 5 , 4 0 % r i s p e t t o a l 2 0 2 4 ( 1 . 7 3 6 . 0 3 2 ) ; i p a s s e g g e r i i m b a r c a n t i e s b a r c a n t i ( t u r n a r o u n d ) h a n n o r a g g i u n t o q u o t a 1 . 7 2 6 . 8 5 8 , i n a u m e n t o d i c i r c a l ’ 1 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e ; i l n u m e r o d i s c a l i è s a l i t o a 8 6 2 , c o n u n i n c r e m e n t o d e l 2 , 5 % r i s p e t t o a g l i 8 4 1 s c a l i d e l 2 0 2 4 . N e l 2 0 2 5 s i è i n o l t r e r e g i s t r a t o u n a n d a m e n t o p o s i t i v o d e l l e a t t i v i t à d i c a r i c o m e r c i e p r o v v i s t e d i b o r d o , a s u p p o r t o d e l l e n a v i d a c r o c i e r a , e l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l n u o v o t e r m i n a l D o n a t o B r a m a n t e , i n g r a d o d i a c c o g l i e r e l e g r a n d i n a v i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , r a f f o r z a n d o u l t e r i o r m e n t e i l r u o l o d i C i v i t a v e c c h i a t r a i p r i n c i p a l i p o r t i c r o c i e r i s t i c i e u r o p e i . C o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i , J o h n P o r t e l l i , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i R o m a C r u i s e T e r m i n a l , h a s o t t o l i n e a t o c h e “ d a l 2 0 0 7 a d o g g i l a s o c i e t à h a m o v i m e n t a t o q u a s i 4 2 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i n e l p o r t o d i C i v i t a v e c c h i a ” e h a r i n g r a z i a t o “ g l i a r m a t o r i , l e a u t o r i t à e t u t t i g l i o p e r a t o r i l o c a l i c h e a n c h e n e l 2 0 2 5 h a n n o c o n t r i b u i t o a r a g g i u n g e r e q u e s t i r i s u l t a t i d a r e c o r d ” .