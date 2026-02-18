Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri dufficio dalla Procura di Caltanissetta". I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi larresto ai domiciliari nellambito dellindagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo laccusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire lassociazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.