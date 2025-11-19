R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " C ' è p r e o c c u p a z i o n e s u l v e r s a n t e e c o n o m i c o e s o c i a l e . S e v e d i a m o l ' a n d a m e n t o d e l l a s p e s a p u b b l i c a i n I t a l i a n e i t r e a n n i d e l g o v e r n o M e l o n i , s c e n d e l a s c u o l a , l ' u n i v e r s i t à , l a r i c e r c a , l a c a s a e l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . I n p r o s p e t t i v a s a l e s o l o l a s p e s a m i l i t a r e , l e t a s s e , i p r e z z i d e g l i a f f i t t i , i l c o s t o d e l l e b o l l e t t e , i l c o s t o d e l l a v i t a " . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n .