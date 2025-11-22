M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a c u l t u r a d i g i t a l e s i è m o l t o e v o l u t a e c i s o n o p i a t t a f o r m e c o m e T i k T o k c h e h a n n o c a m b i a t o i n m o d o r a d i c a l e i l p r o c e s s o d i f a r c o n o s c e r e a l l e p e r s o n e n u o v i p r o d o t t i . Q u e s t e p i a t t a f o r m e d i i n t r a t t e n i m e n t o h a n n o u n i m p a t t o d i r o m p e n t e c h e r i s c h i a d i s f u g g i r e a l l e a z i e n d e " . S o n o l e p a r o l e d i C h r i s t i n a L u n d a r i , c o u n t r y m a n a g e r T i k T o k G l o b a a B u s i n e s s S o l u t i o n s I t a l y & G r e e c e , c h e h a p a r t e c i p a t o a l p r i m o “ F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a 2 0 2 5 - I l r e t a i l n e l l ’ e c o n o m i a d e l P a e s e . M e r c a t i , t e c n o l o g i a e s o c i e t à ” , o s p i t e d e l p a n e l i n t i t o l a t o " C u l t u r a d i g i t a l e e p e r s o n e : q u a l e f u t u r o p e r i l n e g o z i o f i s i c o ? " . " L ' i m p a t t o d i q u e s t i s t r u m e n t i - p r o s e g u e L u n d a r i - è e n o r m e n e l d e f i n i r e n u o v i t r e n d c u l t u r a l i e c ' è u n ' i n f l u e n z a e n o r m e s u l c o m p o r t a m e n t o d ' a c q u i s t o d e l l e p e r s o n e e s u i b u s i n e s s c h e d e c i d o n o d i a b b r a c c i a r e l a c o m u n i c a z i o n e s u q u e s t i c a n a l i . Q u e s t o p e r c h é l e p e r s o n e u s a n o q u e s t e p i a t t a f o r m e p e r i n t r a t t e n i m e n t o e h a n n o u n a t t e n z i o n e c h e a l t r i c a n a l i n o n p o s s o n o g a r a n t i r e " , s o t t o l i n e a . " L e a z i e n d e p o s s o n o c o s ì i n t e r c e t t a r e u n p u b b l i c o a t t e n t i s s i m o a i c o n t e n u t i . I b r a n d h a n n o l ' o p p o r t u n i t à d i d i a l o g a r e c o n l e p e r s o n e i n m o d o m o l t o p i ù d i r e t t o , s e m p l i c e e d e f f i c a c e . P e r l e a z i e n d e r a p p r e s e n t a l ' o p p o r t u n i t à d i m e t t e r e i n v e t r i n a i p r o p r i p r o d o t t i c o n u n l i n g u a g g i o m o l t o p i ù v i c i n o a i c o n s u m a t o r i r i s p e t t o a l l a c o m u n i c a z i o n e p a s s a t a " , c o n c l u d e .