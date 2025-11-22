M i l a n o , 2 1 n o v . ( L a b i t a l i a ) - N e l l ’ a n a l i s i d e i p r o c e s s i s o c i a l i c h e c o n d i z i o n a n o o p r e p a r a n o l a s t r a d a a n u o v i m o d e l l i d i c o n s u m o , s i o s s e r v a “ g r a n d e a t t e n z i o n e v e r s o i f e n o m e n i g l o b a l i , c o m e l ' a m b i e n t e , l a s i c u r e z z a , l a g u e r r a , l ' i n f l a z i o n e e l ' e n e r g i a " . C o s ì i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l C e n s i s , G i o r g i o D e R i t a , n e l c o r s o F o r u m d e l l a D i s t r i b u z i o n e M o d e r n a 2 0 2 5 a M i l a n o . " I l c o n t e s t o d i i n c e r t e z z a s u s c a l a g l o b a l e m a a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e s p i n g e g l i i t a l i a n i v e r s o u n a s t r a d a c h e l i p o r t a a o c c u p a r s i p r e v a l e n t e m e n t e , s e n o n e s c l u s i v a m e n t e , d i q u e l l i c h e a b b i a m o c h i a m a t o i ‘ d e s i d e r i m i n o r i ’ , o s s i a l a m i c r o - f e l i c i t à , u n a p i c c o l a s o d d i s f a z i o n e . A n c h e i l m o d e l l o d i c o n s u m o d i v e n t a u n m o d o p e r a n d a r e i n c o n t r o a q u e s t a r i c e r c a d i p i c c o l a f e l i c i t à ” , c o n c l u d e .