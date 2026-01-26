M i l a n o , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - F a b r i z i o C o r o n a è s t a t o s a n z i o n a t o p e r 2 0 0 m i l a e u r o d a l l a C o n s o b p e r v i o l a z i o n i i n m a t e r i a f i n a n z i a r i a . N e l l a d e l i b e r a , f i r m a t a d a l p r e s i d e n t e P a o l o S a v o n a l o s c o r s o 8 g e n n a i o , s i e v i n c e c h e C o r o n a h a e f f e t t u a t o u n ’ o f f e r t a a l p u b b l i c o d i c r i p t o - a t t i v i t à d e n o m i n a t i " m e m e c o i n $ C o r o n a " , s c a m b i a b i l i s u l l a p i a t t a f o r m a R a y d i u m , i n v i o l a z i o n e d e l r e g o l a m e n t o r e l a t i v o a q u e l m e r c a t o . I n o l t r e , " n o n h a a s s u n t o u n a t t e g g i a m e n t o c o l l a b o r a t i v o , e s s e n d o a l c o n t r a r i o r i m a s t o i n e r t e s i a a s e g u i t o d e l l a r i c e z i o n e d e l r i c h i a m o d i a t t e n z i o n e , s i a n e l c o r s o d e l p r e s e n t e p r o c e d i m e n t o n o n e s e r c i t a n d o a l c u n a a t t i v i t à d i f e n s i v a " . I l p a g a m e n t o d e l l a s a n z i o n e a m m i n i s t r a t i v a d e v e e s s e r e e f f e t t u a t o e n t r o i l t e r m i n e d i t r e n t a g i o r n i d a l l a n o t i f i c a d e l p r o v v e d i m e n t o .