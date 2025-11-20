R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o n c i r c a 3 . 0 0 0 p a r t e c i p a n t i n e l c o r s o d e l l e t r e g i o r n a t e , 4 0 0 s p e a k e r , d u e g i o r n a t e d i s e s s i o n i o l t r e 2 0 o r e d i d i r e t t a s t r e a m i n g , s i è c o n c l u s a l a X V I I I e d i z i o n e d e l F o r u m H r ' P e o p l e & C u l t u r e ' . L a s e c o n d a g i o r n a t a è s t a t a c a r a t t e r i z z a t a d a l p a s s a g g i o d a i d a t i a l l e p e r s o n e , d a l l a t e c n o l o g i a a l l a c u r a , a g l i a s p e t t i c h e c o n s e n t o n o a l l e o r g a n i z z a z i o n i d i p r e n d e r s i c u r a d i c o l l a b o r a t o r i e c o l l a b o r a t r i c i , d i t e a m d i v e r s i p e r p r o v e n i e n z a , c u l t u r a , e t à a n a g r a f i c a e n o n s o l o e c h e q u i n d i r i c h i e d o n o a p p r o c c i m a n a g e r i a l i i n n o v a t i v i . U n a g i o r n a t a c h e h a d u n q u e m e s s o a l c e n t r o t e m a t i c h e q u a l i i l b e n e s s e r e o r g a n i z z a t i v o e i l s o s t e g n o p s i c o l o g i c o a l l e p e r s o n e ; l e n u o v e f o r m e d i g i t a l i d i e r o g a z i o n e d e i b e n e f i t a z i e n d a l i ; i l r u o l o d e l P e o p l e M a n a g e m e n t n e l l ’ i n d i r i z z a r e l e a z i e n d e v e r s o l a s o s t e n i b i l i t à ; s e n z a d i m e n t i c a r e l e q u e s t i o n i l e g a t e a l l a d i v e r s i t y , e q u i t y & i n c l u s i o n , o g g i a l c e n t r o d i n u o v e s f i d e e d i f f i c o l t à a l i v e l l o g l o b a l e . P r o p r i o ' D a i d a t i a l l e p e r s o n e : r i d e f i n i r e e g u i d a r e i l f u t u r o d e l w e l f a r e a z i e n d a l e ' è s t a t o i l t i t o l o d e l T a l k S h o w d i a p e r t u r a , c h e h a v i s t o l ’ i n t e r v e n t o d i R o m i n a C h i r i c h i l l i ( d i r e t t o r e P e o p l e & S u s t a i n a b i l i t y / O p e n F i b e r ) , S a r a L u p i ( v p H r G l o b a l S u p p o r t F u n c t i o n s a n d S o u t h e r n E u r o p e / B e i e r s d o r f ) , A n n a M a r i a M a z z i n i ( M a r k e t i n g & P r o d u c t D i r e c t o r / P l u x e e I t a l i a ) e S e l e n e S a n t a c a t e r i n a ( P e o p l e & O r g a n i z a t i o n D i r e c t o r / A m a d o r i ) . T r a i m o m e n t i p i ù i m p o r t a n t i , i l M a i n K e y n o t e S p e e c h d a l t i t o l o ' L e n u o v e r e g o l e d e l l ’ e n g a g e m e n t : o t t o p r o f i l i p e r c a p i r e i l n u o v o r a p p o r t o t r a p e r s o n e e l a v o r o ' , a c u r a d e l M a i n P a r t n e r P l u x e e I t a l i a , c o n l ’ i n t e r v e n t o d i T o m m a s o P a l e r m o ( M a n a g i n g D i r e c t o r ) e A n n a M a r i a M a z z i n i ( M a r k e t i n g & P r o d u c t D i r e c t o r ) . “ P a r l a r e d i e n g a g e m e n t n e i c o n t e s t i a z i e n d a l i a t t u a l i è p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t e , s i a p e r g l i s p u n t i c h e o f f r e s i a p e r l e s f i d e c h e l e o r g a n i z z a z i o n i s o n o c h i a m a t e a d a f f r o n t a r e . O g g i a l F o r u m H r ' P e o p l e & C u l t u r e ' a b b i a m o i n t r o d o t t o i l c o n c e t t o d i ‘ E n g a g e m e n t c o n s a p e v o l e ’ , u n n u o v o m o d o d i v i v e r e i l l a v o r o c o m e e l e m e n t o c h i a v e d i u n ’ e q u a z i o n e p i ù a m p i a c h e c o m p r e n d e v i t a p e r s o n a l e , p r o f e s s i o n a l e e i n t e r e s s i c o l l e t t i v i . U n a p r o s p e t t i v a p o s i t i v a , c h e v a l o r i z z a l a r e c i p r o c i t à t r a a z i e n d a e p e r s o n e e f a v o r i s c e u n a r e l a z i o n e b a s a t a s u f i d u c i a , a s c o l t o e p a r t e c i p a z i o n e c o n d i v i s a ” , h a d i c h i a r a t o a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o A n n a M a r i a M a z z i n i , M a r k e t i n g a n d P r o d u c t D i r e c t o r d i P l u x e e I t a l i a , a z i e n d a l e a d e r n e i b e n e f i t a z i e n d a l i e n e l l ’ e n g a g e m e n t d e i d i p e n d e n t i . M o l t i a l t r i m o m e n t i d i i n t e r e s s e s u t r e s a l e , a c u i s i a g g i u n g e l a n o v i t à d i q u e s t ’ a n n o : l ’ I n t e r n a t i o n a l H u b , p r e s s o I u l m S t u d i o s , c o n i n t e r v e n t i d i P e o p l e & C u l t u r e D i r e c t o r d i a z i e n d e i n t e r n a z i o n a l i p e r a n a l i z z a r e i p r i n c i p a l i t r e n d g l o b a l i , s u l l a g e s t i o n e d e i t a l e n t i , l a c u r a d e l l e p e r s o n e , l ’ i m p a t t o d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e s u l P e o p l e M a n a g e m e n t , l e t r a s f o r m a z i o n i e l e s f i d e d e l l a d i v e r s i t y , e q u i t y & i n c l u s i o n . Q u i n d i i l v e r o w e l f a r e , è s t a t o i l m e s s a g g i o , n o n c o i n c i d e c o n l ’ a g g i u n t a d i n u o v i b e n e f i t , m a c o n l a c a p a c i t à d e l l e a z i e n d e d i g e n e r a r e c o n d i z i o n i d i b e n e s s e r e r e a l e : a s c o l t o , s t a b i l i t à , e q u i t à e q u a l i t à d e l l a v o r o q u o t i d i a n o . U n a r e s p o n s a b i l i t à c h e d e v e e s s e r e t r a s v e r s a l e , c o n l e g r a n d i i m p r e s e c h i a m a t e a d a r e l ’ e s e m p i o a f f i n c h é a n c h e l e p i c c o l e p o s s a n o a d o t t a r e m o d e l l i s o s t e n i b i l i e c r e d i b i l i d i c u r a o r g a n i z z a t i v i . T u t t i i c o n t r i b u t i d e l l a M a i n S e s s i o n , S a l a P h y g i t a l , S a l a W o r k s h o p e I n t e r n a t i o n a l H u b s a r a n n o p r e s t o r e s i d i s p o n i b i l i s u w w w . c o m u n i c a z i o n e i t a l i a n a . t v .