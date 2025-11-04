M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o m o ? S e m p r e p i ù t r e n d y e s u l f r o n t e d e i v i p s e l a g i o c a a n c h e c o n M i l a n o , a t t i r a n d o n e s e m p r e d i p i ù . C e r t o a i u t a l a p r e s e n z a d i a t t o r i c o m e G e o r g e C l o o n e y c h e s u l l a g o p o s s i e d e p o s s i e d e V i l l a O l e a n d r a , m a i n c i t t à n o n h a n n o d u b b i : l a s p i n t a v e r a è a r r i v a t a c o n i l p a s s a g g i o d e l C o m o c a l c i o a i f r a t e l l i m i l i a r d a r i H a r t o n o e a l l a d e c i s i o n e d i m e t t e r e a l l a p r e s i d e n z a M i r w a n S u w a r s o , u n m a n a g e r c h e h a l a v i s i o n e e l ' o b i e t t i v o d i c r e a r e u n ' u n i c a i d e n t i t à t r a c l u b e c i t t à . E c c o a l l o r a a l l e p a r t i t e d i c a l c i o d e l C o m o u n a s e r i e d i v i p c h e h a n n o p r o i e t t a t o l a s t e s s a c i t t à l a r i a n a s u i g i o r n a l i d i m e z z o m o n d o : H u g h G r a n t , K e i r a K n i g h t l e y , A n d r e w G a r f i e l d e M i c h a e l F a s s b e n d e r , K a t e B e c k i n s a l e e B e n e d i c t C u m b e r b a t c h , s o n o s o l o a l c u n i d e i n o m i c h e g i r a n o . E i l r i t o r n o s u l f r o n t e d e l t u r i s m o n o n s i è f a t t o a t t e n d e r e . S e c o n d o l ' u l t i m o r a p p o r t o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a q u e s t ' e s t a t e l ' 8 6 , 3 % d e i t u r i s t i c h e h a s c e l t o C o m o è c o m p o s t o d a s t r a n i e r i , m e n t r e M i l a n o , c o n i l s u o u n m i x m i c i d i a l e d i b u s i n e s s , e v e n t i , m o d a , c u l t u r a e s h o p p i n g s i è f e r m a t a a l l ' 8 0 % . A l e s s a n d r o R a p i n e s e , s i n d a c o d i C o m o n o n h a d u b b i : " M i a m a d r e , c h e è s c o m p a r s a n e l ' 9 7 e r a d i M i l a n o , s e o g g i d o v e s s e e s s e r e a n c o r a q u i t r a n o i - d i c e a l l ' A d n k r o n o s - n o n d i g e r i r e b b e c e r t o i l f a t t o c h e o g g i C o m o a b b i a ' s o r p a s s a t o ' l a s u a a m a t a M i l a n o " . M a n o n è s t a t o f a c i l e r a g g i u n g e r e l a n o t o r i e t à e d i v e n t a r e m e t a t u r i s t i c a d i p r i m a c l a s s e . " I n e f f e t t i - s o t t o l i n e a - a n n i a d d i e t r o p e r s p i e g a r e d i d o v e s i t r o v a s s e C o m o , s i d i c e v a c h e e r a v i c i n o a M i l a n o . O g g i a s c o l t i a m o i l c o n t r a r i o . Q u e s t o o v v i a m e n t e c i r e n d e o r g o g l i o s i e f e l i c i , m a a n c h e r i p a g a t i d e i g r a n d i s f o r z i c h e s t i a m o c o m p i e n d o p e r m a n t e n e r e e g e s t i r e p u l i z i a e d o r d i n e i n c i t t à , u n i t a m e n t e a l l ' i m p e g n o p e r g e s t i r e l a p a c i f i c a ' i n v a s i o n e ' d e i t u r i s t i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i , c h e n o i a c c o g l i a m o a b r a c c i a a p e r t e . E a c h i e t i c h e t t a c o m e s v e n t u r a l ' o v e r t o u r i s m r i s p o n d o c h e , b e n g e s t i t o , p e r n o i i n v e c e h a s i g n i f i c a t o d i s o c c u p a z i o n e z e r o e p o s s i b i l i t à d i s u p e r a r e c o n t i n g e n z e e c o n o m i c h e s f a v o r e v o l i c o m e a d e s e m p i o q u e l l a c h e h a i n v e s t i t o i l t e s s i l e " . E ' m o l t o a p p r e z z a t o o v v i a m e n t e a n c h e i l f l u s s o s t r a n i e r i p e r c h è , s p i e g a i l s i n d a c o " i o m i r a l l e g r o s c e n d e n d o d a P a l a z z o c o m u n a l e e a s c o l t a n d o n e l l ' a r c o d i 1 0 0 m e t r i 1 0 0 l i n g u e d i v e r s e , p e r c h é q u e s t o f a t t o c i h a r e s o t u t t i u n p o m e n o ' c h i u s i ' . A n z i - r i l a n c i a R a p i n e s e - s t i a m o i n v e s t e n d o t a n t o i n e v e n t i e m a n i f e s t a z i o n i c h e p o s s a n o e s s e r e a t t r a t t i v e a p e r s o n e d i t u t t e l e e t à , g u s t i e p r o v e n i e n z e . I t a n t i v i p ? " B e h q u a n d o p a s s e g g i o p e r l e v i e d e l l a n o s t r a c i t t à m i s e n t o u n p o ' i n N e t f l i x - s c h e r z a i l S i n d a c o d i C o m o , c h e p r o s e g u e - è v e r o s i p o s s o n o i n c o n t r a r e t a n t i p e r s o n a g g i n o t i , c h e d a n o i s o g g i o r n a n o . I l s e g r e t o ? S e m p l i c i s s i m o : a C o m o s i s t a b e n e " . S i c u r a m e n t e s i f a s e n t i r e l ' i m p a t t o d i p e r s o n a g g i d e l c a l i b r o d i R i c h a r d B r a s o n , l ' i m p r e n d i t o r e b r i t a n n i c o f o n d a t o r e d e l l a V i r g i n , a s s o c i a t o a s o g g i o r n i a V i l l a C a s s i n e l l a , e a r t i s t i c o m e B e y o n c é e J a y - Z c h e h a n n o t r a s c o r s o d e l l e v a c a n z e a b o r d o l a g o d u r a n t e i l l o r o t o u r , o H e i d i K l u m c h e s u i s o c i a l h a c o n d i v i s o l a s u a e s p e r i e n z a s u l l a g o c o n i l m a r i t o T o m K a u l i t z . U n a f i t t a l i s t a d i n o m i c h e p r o s e g u e c o n E m i l y B l u n t e J o h n K r a s i n s k i , a v v i s t a t i t r a M e n a g g i o e B e l l a g i o , o J o h n L e g e n d e C h r i s s y T e i g e n c h e h a n n o s c e l t o C o m o p e r c e l e b r a r e i l l o r o m a t r i m o n i o . P e r n o n p a r l a r e d i M a t t h e w B e l l a m y , c a n t a n t e e f r o n t m a n d e l l a b a n d r o c k i n g l e s e M u s e . A i v i p s i a g g i u n g o n o p o i l e p e r s o n a l i t à c h e , d a C e r n o b b i o , f a m o s a s e d e d i m e e t i n g i n t e r n a z i o n a l i , o g n i v o l t a n e a p p r o f i t t a n o p e r f a r e s h o p p i n g e v i s i t e i n c i t t à . C ' e ' c h i s i a z z a r d a a d e f i n i r l a l a ' ' P o r t o f i n o d e l l a L o m b a r d i a ' ' , m a d i c e r t o , p e r q u a l i t à d e l l a v i t a , s i c u r e z z a e b e l l e z z a s e m b r a m e s s a a b b a s t a n z a b e n e : s i a t t e s t a a l l ' 1 1 ° p o s t o n e l l a c l a s s i f i c a g e n e r a l e 2 0 2 4 s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l S o l e 2 4 O r e e l ' i n d i c e r e l a t i v o a i l i v e l l i d i c r i m i n a l i t à v i o l e n t a è p a r i a 2 8 , 9 2 c h e s c e n d e a 1 1 , 0 1 i n p r o v i n c i a . L ' i n d i c e d i M i l a n o è p a r i a 3 9 , 0 9 c h e s c e n d e a 1 5 , 9 2 i n p r o v i n c i a . C ' e ' a n c h e c h i , f i u t a n d o l a p i s t a d i u n a c i t t à s e m p r e p i ù t r e n d y è r i u s c i t o a s e d u r r e l a c i t t à c o n i l v i n o s i c i l i a n o . ' ' A C o m o - d i c e a l l ' A d n k r o n o s i l p r o d u t t o r e d i v i n i D i e g o C u s u m a n o - c o s ì c o m e i n a l t r e a r e e d e l l a L o m b a r d i a , o s s e r v i a m o u n a s e m p r e c r e s c e n t e r i c h i e s t a p e r i n o s t r i v i n i q u a l i i l p l u r i p r e m i a t o E t n a R o s s o A l t a M o r a o l ’ E t n a B i a n c o D o c A r r i g o e c o s ì a b b i a m o d e c i s o d i r i s p o n d e r e r a f f o r z a n d o l a n o s t r a p r e s e n z a i n q u e s t a c i t t à c h e d a s e m p r e , g r a z i e a l s u o b e l l i s s i m o l a g o , è u n a c h i c c a a l i v e l l o m o n d i a l e . S i c u r a m e n t e o g g i , - s p i e g a - s i a g r a z i e a l l e t a n t e c e l e b r i t à c h e v i h a n n o s o g g i o r n a t o , d a G e o r g e C l o o n e y e c o m p a n y , m a a n c h e , e d i a m o S u w a r s o q u e l c h e è d i S u w a r s o , è f o r s e t r a l a c i t t à p i ù t r e n d y d e l m o m e n t o n e l n o r d I t a l i a . P e r c e r t i v e r s i , a n c h e p i ù d i M i l a n o ” .