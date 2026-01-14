B o l o g n a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i s e t t o r e p r e s e n t a n o n u m e r i i m p o r t a n t i , c o n q u o t e d i c r e s c i t a s u p e r i o r i a l 3 0 % e u n t a s s o d i c r e s c i t a d e l f a t t u r a t o i n t e r m i n e d i v o l u m i a s s o l u t i p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e . Q u e s t o h a s o s t e n u t o l e v e n d i t e d i t u t t e l e c a t e n e d i s t r i b u t i v e c h e a d e r i s c o n o a l l a A d m - A s s o c i a z i o n e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , c h e n e l 2 0 2 5 h a n n o d o v u t o a f f r o n t a r e u n p e r i o d o d i a l t a i n f l a z i o n e c o n c o n s u m i p a r t i c o l a r m e n t e c o n t e n u t i i n t e r m i n i d i q u a n t i t à " . L o h a d e t t o M a u r o L u s e t t i , i l p r e s i d e n t e A d m - A s s o c i a z i o n e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , a l l a 2 2 ª e d i z i o n e d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e , o g g i r i c o n o s c i u t a c o m e a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a P r i v a t e L a b e l . " L a m a r c a d e l d i s t r i b u t o r e h a c o n s e n t i t o a t u t t i n o i d i c h i u d e r e i l 2 0 2 5 i n t e r r i t o r i o p o s i t i v o . S i t r a t t a a n c h e d i u n s e g n o d e l l a f i d u c i a c h e i c o n s u m a t o r i r i c o n o s c o n o a l l a m a r c a d e l d i s t r i b u t o r e " , a g g i u n g e L u s e t t i . " L a p r i m a n o v i t à d e l l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e ( M d D ) è c h e s i a m o a l l a 2 2 ª e d i z i o n e , u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e p e r u n a m a n i f e s t a z i o n e c o m e q u e s t a ; l a s e c o n d a r i g u a r d a l a m a g g i o r e s t e n s i o n e d e l l a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a e l a c r e s c i t a d e l n u m e r o d i e s p o s i t o r i . C i a s p e t t i a m o u n a p r e s e n z a d i o l t r e 2 5 m i l a p e r s o n e i n q u e s t i d u e g i o r n i - i l l u s t r a i l p r e s i d e n t e d i A d m - l ’ a l t r a n o v i t à è i l r a d d o p p i o d e l l a c r e s c i t a e s p o s i t i v a d e i p r o d o t t i f r e s c h i . I n o l t r e a b b i a m o i s t i t u i t o l ’ A w a r d p e r l a M d D , p e r d i m o s t r a r e l a n o s t r a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e i n n o v a z i o n i d i p r o d o t t o . G i r a n d o t r a g l i s t a n d a r d s i p e r c e p i s c e c h e l a m a r c a d e l d i s t r i b u t o r e i n t u t t i q u e s t i a n n i s i è e v o l u t a e h a a c q u i s t a t o s i a d a l p u n t o d i v i s t a d e l l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l f a v o r e d e i f o r n i t o r i , u n o s p a z i o i m p o r t a n t e s u i n o s t r i s c a f f a l i " , c o n c l u d e .