R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n 8 3 6 , 9 m i l i o n i d i e u r o i n e s p o r t a z i o n i e u n a q u o t a d i m e r c a t o d e l 7 , 9 % n e l 2 0 2 5 , l ’ I t a l i a s i p o s i z i o n a a l t e r z o p o s t o t r a i p r i n c i p a l i e s p o r t a t o r i d i g i o i e l l e r i a v e r s o g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i . U n a c r e s c i t a d e l 1 3 , 7 2 % s u b a s e a n n u a c h e r i f l e t t e l a c r e s c e n t e d o m a n d a r e g i o n a l e p e r l e c r e a z i o n i i t a l i a n e . U n t r a g u a r d o p r e s e n t a t o d u r a n t e i l J e w e l l e r y , G e m & T e c h n o l o g y ( J g t d ) 2 0 2 5 a D u b a i , c o n i l P a d i g l i o n e I t a l i a , o r g a n i z z a t o d a l l ’ A g e n z i a I c e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , c h e h a o s p i t a t o 3 0 t r a i p r i n c i p a l i g i o i e l l i e r i , i n n o v a t o r i e s p e c i a l i s t i t e c n o l o g i c i d e l s e t t o r e . “ L a p a r t e c i p a z i o n e d e l l ’ I t a l i a h a s o t t o l i n e a t o l a s o l i d i t à d e l l e n o s t r e r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i b i l a t e r a l i e i l c o m u n e i m p e g n o v e r s o a r t i g i a n a l i t à , i n n o v a z i o n e e d e c c e l l e n z a . L e a z i e n d e i t a l i a n e p o r t a n o c o n s é u n p a t r i m o n i o d i d e s i g n e m a n i f a t t u r a c h e s i i n t e g r a p e r f e t t a m e n t e c o n i l r u o l o d e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i c o m e h u b g l o b a l e d e l l u s s o e d e l l a c r e a t i v i t à ” , s p i e g a L o r e n z o F a n a r a , A m b a s c i a t o r e d ’ I t a l i a n e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i . C o n u n a d o m a n d a g l o b a l e d i g i o i e l l e r i a d i a l t a g a m m a d e s t i n a t a a s u p e r a r e i 3 4 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i e n t r o i l 2 0 3 0 , i n f a t t i , i l M e d i o O r i e n t e s i c o n f e r m a u n o d e i p r i n c i p a l i p r o t a g o n i s t i n e l c o n s u m o m o n d i a l e d i g i o i e l l i i n o r o e d i a m a n t i . A l l ’ i n d u s t r i a o r a f a i t a l i a n a , c h e i m p i e g a o l t r e 3 0 . 0 0 0 a r t i g i a n i i n d i s t r e t t i d i e c c e l l e n z a c o m e V i c e n z a , A r e z z o e V a l e n z a , " J g t d h a g a r a n t i t o u n a p i a t t a f o r m a i d e a l e " , s o t t o l i n e a V a l e r i o S o l d a n i , d i r e t t o r e d e l l ’ U f f i c i o I C E , A g e n z i a I t a l i a n a p e r i l C o m m e r c i o E s t e r o n e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i . " L e a z i e n d e i t a l i a n e h a n n o p o t u t o p r e s e n t a r e l a p r o p r i a c o m p e t e n z a , i n s t a u r a r e n u o v e c o l l a b o r a z i o n i e r a f f o r z a r e l a r e p u t a z i o n e d e l l ’ I t a l i a c o m e p a r t n e r c o m m e r c i a l e a f f i d a b i l e e p r o i e t t a t o v e r s o i l f u t u r o i n u n o d e i m e r c a t i d e l l u s s o p i ù d i n a m i c i a l m o n d o " , c o n c l u d e .