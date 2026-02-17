R o m a , 1 7 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - A n c h e a d i c e m b r e 2 0 2 5 è c o n t i n u a t a l a c r e s c i t a d e l l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e : i n f a t t i l ' I s t a t s t i m a u n a u m e n t o c o n g i u n t u r a l e s i a d e l l e e s p o r t a z i o n i ( + 0 , 3 % ) s i a d e l l e i m p o r t a z i o n i ( + 0 , 1 % ) . I l l i e v e a u m e n t o s u b a s e m e n s i l e d e l l ’ e x p o r t è s i n t e s i d i u n i n c r e m e n t o p e r l ’ a r e a e x t r a - U e ( + 1 , 9 % ) e d i u n a c o n t r a z i o n e p e r l ’ a r e a U e ( - 1 , 1 % ) . A d i c e m b r e l ’ e x p o r t è c r e s c i u t o s u b a s e a n n u a d e l 4 , 9 % i n t e r m i n i m o n e t a r i e d e l 3 , 6 % i n v o l u m e . L a c r e s c i t a t e n d e n z i a l e d e l l e v e n d i t e i n v a l o r e r i g u a r d a e n t r a m b e l e a r e e , U e ( + 4 , 7 % ) e d e x t r a U e ( + 5 , 1 % ) . L ’ i m p o r t r e g i s t r a u n a c r e s c i t a t e n d e n z i a l e d e l 3 , 4 % i n v a l o r e – d e t e r m i n a t a d a l l ’ a u m e n t o d e l l e i m p o r t a z i o n i d a i p a e s i U e ( + 7 , 1 % ) m e n t r e s i r i d u c o n o q u e l l e d a i p a e s i e x t r a U e ( - 1 , 1 % ) – e d e l 7 , 7 % i n v o l u m e . N e l q u a r t o t r i m e s t r e 2 0 2 5 , r i s p e t t o a l p r e c e d e n t e , l ’ e x p o r t s i r i d u c e d e l l ’ 1 , 4 % , l ’ i m p o r t d e l l o 0 , 2 % .