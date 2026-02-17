Roma, 17 dic. -(Adnkronos) - Anche a dicembre 2025 è continuata la crescita delle esportazioni italiane: infatti l'Istat stima un aumento congiunturale sia delle esportazioni (+0,3%) sia delle importazioni (+0,1%). Il lieve aumento su base mensile dellexport è sintesi di un incremento per larea extra-Ue (+1,9%) e di una contrazione per larea Ue (-1,1%). A dicembre lexport è cresciuto su base annua del 4,9% in termini monetari e del 3,6% in volume. La crescita tendenziale delle vendite in valore riguarda entrambe le aree, Ue (+4,7%) ed extra Ue (+5,1%). Limport registra una crescita tendenziale del 3,4% in valore determinata dallaumento delle importazioni dai paesi Ue (+7,1%) mentre si riducono quelle dai paesi extra Ue (-1,1%) e del 7,7% in volume. Nel quarto trimestre 2025, rispetto al precedente, lexport si riduce dell1,4%, limport dello 0,2%.