R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I d a t i I s t a t s u l l e e s p o r t a z i o n i s o n o l a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ e f f i c a c i a d e l l e m i s u r e a t t u a t e d a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i a s o s t e g n o d e l l e e s p o r t a z i o n i e d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e ” . C o s ì P a o l o B a r e l l i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l l a C a m e r a , c o m m e n t a n d o i d a t i I s t a t d i s e t t e m b r e s u l l e e s p o r t a z i o n i . “ I l b u o n a n d a m e n t o d e i d a t i a v v i c i n a l ’ o b i e t t i v o d i a r r i v a r e a i 7 0 0 m i l i a r d i d i e s p o r t a z i o n i , a n c h e a t t r a v e r s o i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ' e x p o r t v e r s o i p a e s i e x t r a U e e l ’ e s p l o r a z i o n e d i n u o v i m e r c a t i . I n o l t r e , q u e s t i n u m e r i r a p p r e s e n t a n o u n a v i t t o r i a p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e s i a s o t t o i l p r o f i l o d e l l a c o m p e t i t i v i t à c h e s u q u e l l o d e l l ’ o c c u p a z i o n e . I n f i n e , v i e n e c e r t i f i c a t o i l r a f f o r z a m e n t o d e l l ’ I t a l i a a l l ’ i n t e r n o d e l l o s c a c c h i e r e i n t e r n a z i o n a l e ” , c o n c l u d e .