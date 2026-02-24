R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n a d u l t i c o n c o l i t e u l c e r o s a a t t i v a , d a m o d e r a t a a s e v e r a , c h e a v e v a n o p r e c e d e n t e m e n t e a v u t o u n a r i s p o s t a i n a d e g u a t a , p e r s o l a r i s p o s t a o e r a n o r i s u l t a t i i n t o l l e r a n t i a l l a t e r a p i a c o n v e n z i o n a l e o a l t r a t t a m e n t o b i o l o g i c o , i l t r a t t a m e n t o c o n g u s e l k u m a b a l l a s e t t i m a n a 1 4 0 h a d i m o s t r a t o r i s u l t a t i c l i n i c i , e n d o s c o p i c i e i s t o l o g i c i s o s t e n u t i . S o n o i n u o v i d a t i a l u n g o t e r m i n e d e l l o s t u d i o d i e s t e n s i o n e Q u a s a r , p r e s e n t a t i a l c o n g r e s s o 2 0 2 6 d e l l a E u r o p e a n C r o h n ' s a n d C o l i t i s O r g a n i s a t i o n ( E c c o ) c h e s i è s v o l t o i n q u e s t i g i o r n i a S t o c c o l m a ( S v e z i a ) . I n p a r t i c o l a r e - i n f o r m a u n a n o t a - i l t r a t t a m e n t o c o n g u s e l k u m a b n e i r e g i m i d i d o s a g g i o 1 0 0 m g o g n i 8 s e t t i m a n e ( G u s 1 0 0 ) e 2 0 0 m g o g n i 4 s e t t i m a n e ( G u s 2 0 0 ) h a p o r t a t o l ' 8 0 , 8 % d e i p a z i e n t i a l l a r e m i s s i o n e c l i n i c a . I n o l t r e , i l 7 8 , 6 % h a o t t e n u t o u n m i g l i o r a m e n t o i s t o l o g i c o - e n d o s c o p i c o d e l l a m u c o s a ( H e m i ) e i l 5 3 , 6 % h a r a g g i u n t o l a r e m i s s i o n e e n d o s c o p i c a c ( p e r t u t t i i v a l o r i , m e d i a d i G u s 1 0 0 e G u s 2 0 0 ) . L a c o l i t e u l c e r o s a è u n a c o n d i z i o n e c r o n i c a c h e p u ò i m p a t t a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i i n m o d o s i g n i f i c a t i v o . R i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a è u n a s f i d a t e r a p e u t i c a i m p o r t a n t e , p e r q u e s t o l a r e m i s s i o n e e n d o s c o p i c a e i l m i g l i o r a m e n t o i s t o l o g i c o s o n o e n d p o i n t f o n d a m e n t a l i p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a . " L a c o l i t e u l c e r o s a - a f f e r m a S i l v i o D a n e s e , d i r e t t o r e U n i t à d i G a s t r o e n t e r o l o g i a e d E n d o s c o p i a d i g e s t i v a , I r c c s O s p e d a l e S a n R a f f a e l e e u n i v e r s i t à V i t a S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - è u n a c o n d i z i o n e c h e p e r d u r a p e r t u t t a l a v i t a e c h e p u ò a v e r e u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a s a l u t e g e n e r a l e d e i p a z i e n t i . P e r q u e s t o m o t i v o s o n o n e c e s s a r i e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e c h e r i m a n g a n o e f f i c a c i e b e n t o l l e r a t e n e l c o r s o d e l t e m p o . L o s t u d i o d i e s t e n s i o n e a l u n g o t e r m i n e Q u a s a r d i m o s t r a l a c a p a c i t à d i g u s e l k u m a b d i m a n t e n e r e r i s u l t a t i d u r a t u r i e d e s i t i c o s t a n t i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l ' u t i l i z z o o m e n o d i u n p r e c e d e n t e t r a t t a m e n t o b i o l o g i c o o d i J a k i n i b i t o r i . G r a z i e a l l ' e l e v a t a p e r c e n t u a l e d i a d e r e n z a a l l o s t u d i o e a l l ' a s s e n z a d i n u o v e s e g n a l a z i o n i d i s i c u r e z z a , q u e s t i d a t i c o r r o b o r a n o l ' u s o a l u n g o t e r m i n e d i g u s e l k u m a b n e l l a c o l i t e u l c e r o s a " . C i r c a l ' 8 9 % d e i p a r t e c i p a n t i e l i g i b i l i a l l o s t u d i o h a c o m p l e t a t o i l t r a t t a m e n t o f i n o a l l a s e t t i m a n a 1 4 0 ( m e d i a d i G u s 1 0 0 e G u s 2 0 0 ) . I n o l t r e , q u a s i t u t t i i p a r t e c i p a n t i c h e h a n n o r a g g i u n t o l a r e m i s s i o n e c l i n i c a a l l a s e t t i m a n a 1 4 0 n o n h a n n o r i c e v u t o c o r t i c o s t e r o i d i p e r a l m e n o 8 s e t t i m a n e . L o s t u d i o h a m o s t r a t o i n o l t r e c h e l ' 8 7 , 5 % e r a g i à i n r e m i s s i o n e c l i n i c a a l l a s e t t i m a n a 4 4 e l ' h a n n o m a n t e n u t a f i n o a l l a 1 4 0 . L ' e f f i c a c i a è s t a t a m a n t e n u t a a p r e s c i n d e r e d a l p r e c e d e n t e t r a t t a m e n t o c o n f a r m a c i b i o l o g i c i e / o J a k i n i b i t o r i . N o n s o n o e m e r s i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a . " I r i s u l t a t i p r e s e n t a t i r e c e n t e m e n t e a l c o n g r e s s o E c c o e v i d e n z i a n o i r i l e v a n t i m i g l i o r a m e n t i e n d o s c o p i c i o t t e n i b i l i c o n g u s e l k u m a b , c o n f e r m a n d o i l s u o p o t e n z i a l e n e l m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i p e r i p a z i e n t i c o n c o l i t e u l c e r o s a - a f f e r m a A l e s s a n d r a B a l d i n i , d i r e t t r i c e m e d i c a J o h n s o n & J o h n s o n I n n o v a t i v e M e d i c i n e I t a l i a - I p a z i e n t i c h e r a g g i u n g o n o u n a r e m i s s i o n e e n d o s c o p i c a s p e r i m e n t a n o u n m i n o r n u m e r o d i r i a c u t i z z a z i o n i e u n a r i d o t t a n e c e s s i t à d i r i c o r r e r e a i c o r t i c o s t e r o i d i o a l l a c h i r u r g i a n e l t e m p o . Q u e s t i r i s u l t a t i c i i n c o r a g g i a n o e c i m o t i v a n o a r i m a n e r e f o c a l i z z a t i s u l f o r n i r e t r a t t a m e n t i c h e a i u t i n o u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i p a z i e n t i a d o t t e n e r e u n c o n t r o l l o s i g n i f i c a t i v o e d u r a t u r o d e l l a m a l a t t i a " .