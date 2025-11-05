B r u x e l l e s , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a p r e s i d e n z a d a n e s e n o n m o l l a e r i t i e n e c h e s i a p o s s i b i l e t r o v a r e u n a c c o r d o s u l l a m o d i f i c a d e l l a l e g g e U e s u l c l i m a , c h e h a t e n u t o i m p e g n a t i i m i n i s t r i d e l l ' A m b i e n t e a B r u x e l l e s d a l l e 1 0 d i i e r i m a t t i n a a l l e 4 p a s s a t e d i s t a m a n i , i n v a n o . " C r e d i a m o c h e c i s i a n o l e b a s i p e r u n a c c o r d o p o l i t i c o - h a f a t t o s a p e r e u n p o r t a v o c e a l l e 4 . 3 0 d i s t a m a n i - c i a s p e t t i a m o d i c o n c l u d e r l o f o r m a l m e n t e q u a n d o r i p r e n d e r e m o l a r i u n o n e t r a q u a l c h e o r a " . I m i n i s t r i d o v r e b b e r o r i u n i r s i d i n u o v o a l l e 7 . 4 5 .