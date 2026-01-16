( A d n k r o n o s ) - P a s s a r e d a u n ’ e c o n o m i a l i n e a r e ( “ p r e n d i - p r o d u c i - u s a - g e t t a ” ) a u n ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e ( d o v e m a t e r i a l i e p r o d o t t i v e n g o n o t e n u t i i n u s o p i ù a l u n g o p o s s i b i l e e r i m e s s i i n c i r c o l o c o m e r i s o r s e ) i n t u t t a l ’ U n i o n e e u r o p e a : q u e s t o l ’ o b i e t t i v o d e l C i r c u l a r E c o n o m y A c t , l a f u t u r a l e g g e q u a d r o s u c u i l a C o m m i s s i o n e p r e s e n t e r à a f i n e 2 0 2 6 u n a p r o p o s t a , d o p o l a c o n s u l t a z i o n e p u b b l i c a a p e r t a t r a a g o s t o e n o v e m b r e 2 0 2 6 p e r r a c c o g l i e r e c o n t r i b u t i d i c i t t a d i n i e s t a k e h o l d e r . C o n q u e s t o n u o v o f r a m e w o r k , B r u x e l l e s p u n t a a d a u m e n t a r e c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e s i c u r e z z a e c o n o m i c a , e a r a d d o p p i a r e e n t r o i l 2 0 3 0 l ’ a t t u a l e t a s s o d i c i r c o l a r i t à e u r o p e o , p r a t i c a m e n t e f e r m o d a a n n i i n t o r n o a l 1 2 % ( o v v e r o , p o c o p i ù d i u n a t o n n e l l a t a s u d i e c i d i m a t e r i a l i u t i l i z z a t i n e l l ’ e c o n o m i a c o m u n i t a r i a p r o v i e n e d a m a t e r i a l i r i c i c l a t i ) . C o m e v u o l e r i u s c i r c i ? I n c e n t i v a n d o r e c u p e r o , r i c i c l o e r i u s o . U n a s f i d a i m p o r t a n t e , s e p e n s i a m o c h e o g g i l ’ E u r o p a i m p o r t a p i ù d e l d o p p i o d e i m a t e r i a l i c h e e s p o r t a . S o m m a r i o I l C E A s a r à d u n q u e u n a l e g g e q u a d r o o r g a n i c a e c o e r e n t e c h e p u n t e r à a d a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e i n t u t t o i l m e r c a t o e u r o p e o , s u p e r a n d o l ’ a t t u a l e f r a m m e n t a z i o n e n o r m a t i v a i n t a n t e m i s u r e s e t t o r i a l i . L ’ i n i z i a t i v a l e g i s l a t i v a n o n s i m u o v e c o m u n q u e n e l d e s e r t o , m a n e l s o l c o d e l C l e a n I n d u s t r i a l D e a l ( d i c u i r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o ) e d e l P i a n o d ’ a z i o n e p e r l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , a d o t t a t o n e l 2 0 1 5 e a g g i o r n a t o c o n u n n u o v o p i a n o n e l m a r z o 2 0 2 0 . E s e q u e s t ’ u l t i m o s i c o n c e n t r a v a s o p r a t t u t t o s u r i f i u t i e r i c i c l o , i l C i r c u l a r E c o n o m y A c t g u a r d a a l l ’ i n t e r o s i s t e m a e c o n o m i c o : c o m e p r o g e t t i a m o , p r o d u c i a m o , u s i a m o e r i m e t t i a m o i n c i r c o l o b e n i e m a t e r i a l i . I l p u n t o f o n d a m e n t a l e è c h e i r i f i u t i s o n o c o n s i d e r a t i r i s o r s e , e c o m e t a l i v a n n o t r a t t a t i . P i ù n e l d e t t a g l i o , i l C E A v u o l e p r o m u o v e r e u n m e r c a t o u n i c o p e r l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d a r i e e p r o d o t t i c i r c o l a r i , i n m o d o d a r e n d e r e p i ù s o s t e n i b i l i p r o d o t t i e p r o c e s s i , r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a l l e m a t e r i e p r i m e s t r a t e g i c h e e r a f f o r z a r e l e f i l i e r e d e l r i c i c l o . E i n t e n d e f a r l o a t t r a v e r s o : L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , i n s o m m a , d o v r à d i v e n t a r e p a r t e i n t e g r a n t e d e l m e r c a t o e d e l l a s t r a t e g i a i n d u s t r i a l e e u r o p e a . E i s e t t o r i c o i n v o l t i s o n o m o l t e p l i c i , s o p r a t t u t t o q u e l l i a d a l t a i n t e n s i t à d i r i s o r s e c o m e e l e t t r o n i c a , b a t t e r i e , i m b a l l a g g i , p l a s t i c a , t e s s i l i , e d i l i z i a , c i b o , a c q u a e n u t r i e n t i . U n m e r c a t o d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d a r i e L o s c o p o p r i n c i p a l e , c o m e d e t t o , è a r r i v a r e a c r e a r e u n m e r c a t o u n i c o p e r m a t e r i e p r i m e s e c o n d a r i e , i n t e n d e n d o c o n c i ò i m a t e r i a l i o t t e n u t i d a l r e c u p e r o , r i c i c l o o r i u t i l i z z o d i r i f i u t i , c h e s o s t i t u i s c o n o ( i n t u t t o o i n p a r t e ) l e m a t e r i e p r i m e v e r g i n i n e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i . P e r f a r e d e g l i e s e m p i : P e r r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o , è n e c e s s a r i o r i m u o v e r e l e b a r r i e r e n o r m a t i v e t r a S t a t i m e m b r i e a r m o n i z z a r e l e l e g g i , i n c e n t i v a n d o o f f e r t a , q u a l i t à e d o m a n d a d i m a t e r i a l i r i c i c l a t i . F i n c h é i l c o s t o d e l l e m a t e r i e p r i m e s e c o n d e s u p e r e r à q u e l l o d e l l e r i s o r s e v e r g i n i , i n f a t t i , è c h i a r o c h e i l m e r c a t o c o n t i n u e r à a p r e f e r i r e q u e s t e u l t i m e . F o n d a m e n t a l e p e r c i ò s a r à a n c h e s t i m o l a r e l ’ i n n o v a z i o n e e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e f i l i e r e e u r o p e e , n o n c h é m e t t e r e m a n o a l l a g i à m e n z i o n a t a t r a c c i a b i l i t à d e i r i f i u t i i l l e g a l i , c h e a t t u a l m e n t e n o n è s u f f i c i e n t e m e n t e e f f i c a c e c o n t r o l a d i s p e r s i o n e d e i m a t e r i a l i . L a r e v i s i o n e d e l l a D i r e t t i v a R a e e Q u e l l a d e l l a t r a c c i a b i l i t à è u n a q u e s t i o n e c h e r i g u a r d a d a v i c i n o i R A E E , i r i f i u t i e l e t t r o n i c i , c h e c o n t e n g o n o m a t e r i a l i c r i t i c i e p r e z i o s i l a c u i e s t r a z i o n e e r e c u p e r o s o n o c e n t r a l i p e r l a t r a n s i z i o n e c i r c o l a r e e p e r l ’ a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d e i s i s t e m i p r o d u t t i v i e u r o p e i . R i c o r d i a m o c h e B r u x e l l e s p u n t a a r a g g i u n g e r e u n t a s s o d i r i c i c l o d e l 2 5 % d e i C r i t i c a l R a w M a t e r i a l s : u n a s f i d a i m p o r t a n t e , c o n s i d e r a n d o c h e o g g i s i a m o c i r c a a l l ’ 1 % e c h e q u a s i m e t à d e i r i f i u t i e l e t t r o n i c i s f u g g e a i c i r c u i t i u f f i c i a l i . A t a l p r o p o s i t o , i l C e a d o v r e b b e r i v e d e r e l a D i r e t t i v a R A E E , v e c c h i a d i q u a s i 2 0 a n n i , i n t e r v e n e n d o s u p i ù f r o n t i : a u m e n t a r e l a r a c c o l t a e i l r e c u p e r o d i m a t e r i a l i c r i t i c i d a i r i f i u t i e l e t t r o n i c i , a r m o n i z z a r e l a n o r m a t i v a W E E E / R A E E a l i v e l l o e u r o p e o , r i v e d e r e i c r i t e r i p e r c u i u n m a t e r i a l e d i v e n t a e f f e t t i v a m e n t e u n a m a t e r i a p r i m a s e c o n d a r i a ( ‘ e n d - o f - w a s t e ’ ) , a g g i o r n a r e i l q u a d r o c o n n u o v e t i p o l o g i e d i r i f i u t i s t r a t e g i c i , o l t r e o v v i a m e n t e a m i g l i o r a r e t r a c c i a b i l i t à e q u a l i t à d e l m a t e r i a l e r i c i c l a t o . U n a s f i d a a n c h e a m b i e n t a l e S o n o m o l t e , d u n q u e , l e s f i d e c h e a t t e n d o n o i l n u o v o f r a m e w o r k e u r o p e o , l a c u i a d o z i o n e p o t r e b b e a r r i v a r e t r a i l 2 0 2 7 - 2 0 2 8 . E n o n s i p u ò d i m e n t i c a r e q u e l l a a m b i e n t a l e : l ’ e s t r a z i o n e e l a l a v o r a z i o n e d e i m a t e r i a l i , i n f a t t i , c a u s a n o u n ’ e n o r m e p e r d i t a d e l l a b i o d i v e r s i t à t e r r e s t r e ( s e c o n d o a l c u n e s t i m e , i l 9 0 % ) e p r o d u c o n o o l t r e l a m e t à d e l l e e m i s s i o n i g l o b a l i d i g a s s e r r a . I n c e n t i v a r e i l r i c i c l o e i l r i u s o , e i n g e n e r a l e l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , è p e r c i ò a n c h e u n a q u e s t i o n e d i s o s t e n i b i l i t à e d i s a l u t e .