R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n n o v a z i o n e e t e c n o l o g i e d e v o n o e s s e r e c o l l e g a t e a l l a f o r m a z i o n e e a l l ' i n f o r m a z i o n e , p e r c h é s e n o n p a s s a n o a t t r a v e r s o t u t t a l a f i l i e r a e l ' o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a è d i f f i c i l e c h e a r r i v i n o a l p a z i e n t e . C ' è b i s o g n o d i u n p e r c o r s o d i r i o r g a n i z z a z i o n e i n c u i i g r a n d i c e n t r i d i e c c e l l e n z a , d i r i c h i a m o n a z i o n a l e e d o t a t i d i n u o v e t e c n o l o g i e s i a n o i n g r a d o d i d i a l o g a r e c o n i l t e r r i t o r i o e d i o f f r i r e q u i n d i u n P d t a ( P e r c o r s o d i a g n o s t i c o t e r a p e u t i c o a s s i s t e n z i a l e ) c h e c o n s e n t a a l p a z i e n t e d i e s s e r e s e g u i t o e d i f a r a r r i v a r e a t u t t i l e n u o v e t e c n o l o g i e , l e i n n o v a z i o n i f a r m a c e u t i c h e , l e t e r a p i e a v a n z a t e , l e C a r - T e t u t t o c i ò c h e o g g i l a s c i e n z a e l a r i c e r c a m e t t o n o a d i s p o s i z i o n e " . L o h a d e t t o o g g i a R o m a L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e a f f a r i s o c i a l i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' , u n p r o g r a m m a n a z i o n a l e c h e v u o l e r i d e f i n i r e i l r a p p o r t o t r a p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s a n i t à d i g i t a l e . S i t r a t t a d i u n ' i n i z i a t i v a l a n c i a t a d a J o h n s o n & J o h n s o n e M i c r o s o f t I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e m o n d o d i g i t a l e E t s . C i o c c h e t t i h a r i c o r d a t o c h e i l G o v e r n o s t a i n v e s t e n d o n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " 1 4 3 m i l i a r d i e 9 0 0 m i l i o n i , d e s t i n a t i a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p e r s o n a l e m e d i c o e s a n i t a r i o d e l c o m p a r t o . S t i a m o p o r t a n d o a v a n t i r i f o r m e i m p o r t a n t i d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e e d e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o - i l l u s t r a - V o g l i a m o i n v e s t i r e s e m p r e d i p i ù a n c h e n e l l a p r e v e n z i o n e , c o s ì d a l i b e r a r e r i s o r s e d a d e s t i n a r e a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l e t e r a p i e a v a n z a t e " . I n q u e s t o q u a d r o , " l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò r a p p r e s e n t a r e u n ' o p p o r t u n i t à f o n d a m e n t a l e - s o t t o l i n e a l ' o n o r e v o l e - L ' I t a l i a è s t a t a i l p r i m o P a e s e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a a r e c e p i r e i l r e g o l a m e n t o c o m u n i t a r i o s u l l ' I a , u n a l e g g e c h e c o n t i e n e u n c a p i t o l o s p e c i f i c a m e n t e d e d i c a t o a l l a s a n i t à e c h e c o n s e n t e d i u t i l i z z a r e a p p i e n o l e p o t e n z i a l i t à d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e n z a m a i m e t t e r e i n s e c o n d o p i a n o l ' u o m o , l a p e r s o n a , i l p r o f e s s i o n i s t a , l ' o p e r a t o r e s a n i t a r i o . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e v e e s s e r e u n ' o p p o r t u n i t à i n p i ù p e r r i d u r r e g l i e r r o r i , d i m i n u i r e l a b u r o c r a z i a e f a r e i n m o d o - c o n c l u d e - c h e t u t t o c i ò c h e p u ò e s s e r e u t i l i z z a t o a f a v o r e d e l p a z i e n t e v e n g a m e s s o a d i s p o s i z i o n e d a l m e d i c o o d a l l ' o p e r a t o r e s a n i t a r i o " .