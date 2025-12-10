M i l a n o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' o b i e t t i v o d e l 2 0 2 6 s a r à q u e l l o d i g e s t i r e u n c l i m a i n c e r t o . Q u e s t o è s t a t o l ' a n n o d e i d a z i , c h e a v e v a n o p o r t a t o p r e v i s i o n i r e s t r i t t i v e p e r l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 5 , u n a n n o c h e i n v e c e s i c h i u d e i n b u o n a s a l u t e , c o n u n l a r g o c o n s u m o c h e c r e s c e d i c i r c a i l 2 , 6 % . U n a p e r c e n t u a l e c h e v e r r à c o n f e r m a t a a n c h e n e l 2 0 2 6 , c o n u n a u m e n t o d e i v o l u m i d i c i r c a + 1 % e u n + 1 , 6 % n e l l a c o m p o n e n t e p r e z z i ” . È l ’ a n a l i s i d i S t e f a n o C i n i , h e a d o f c o n s u m e r i n t e l l i g e n c e & G e o M k t g S o u t h E u r o p e N i e l s e n I Q , i n t e r v e n u t o o g g i a M i l a n o a l l ’ i n c o n t r o c o n i g i o r n a l i s t i o r g a n i z z a t o d a C e n t r o m a r c a p e r i l l u s t r a r e c o n s i d e r a z i o n i e d a t i r e l a t i v i a l l e d i n a m i c h e e a l l e p r o s p e t t i v e 2 0 2 6 d e l l ’ e c o n o m i a , d e l l a r g o c o n s u m o e d e l l ’ i n d u s t r i a d i m a r c a . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l l a r g o c o n s u m o , C i n i e v i d e n z i a l e t e n d e n z e d e i d i v e r s i c o m p a r t i : “ P e r q u e l l i c o l p i t i d a l l ’ i n f l a z i o n e l e g a t a a i c o s t i d e l l e m a t e r i e p r i m e s i p r o s p e t t a n o m i g l i o r a m e n t i . L ’ i n t e r o c o m p a r t o d e l c a f f è , c h e e r a s t a t o t r a i p i ù p e n a l i z z a t i , t r o v e r à n e l 2 0 2 6 u n a b u o n a r i p a r t e n z a . P e r f o r m a n c e m o l t o p o s i t i v e a n c h e p e r i l s e t t o r e s a l u t e e b e n e s s e r e , c h e r e s t e r à u n a p r i o r i t à p e r l ’ I t a l i a ” . L a s p i n t a a l l a c r e s c i t a , s o t t o l i n e a , a r r i v e r à q u i n d i “ d a i c o m p a r t i c h e r i s p o n d o n o a b i s o g n i e m e r g e n t i . S a r à n e c e s s a r i o i n v e s t i r e s e m p r e d i p i ù s u s a l u t e , n a t u r a l i t à e q u a l i t à p e r c e p i t a . A l c u n i c l a i m r e g i s t r a n o p e r f o r m a n c e p a r t i c o l a r m e n t e p o s i t i v e , i n t e r c e t t a n d o g u s t i e n e c e s s i t à d e i c o n s u m a t o r i : ‘ s e n z a l a t t o s i o ’ , p r o d o t t i r i c c h i d i p r o t e i n e , c o m p o s t a b i l i t à , m o n d o v e g a n e ‘ s e n z a z u c c h e r i ’ ” . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o è e m e r s a c o n c h i a r e z z a a n c h e l a p r e f e r e n z a d e g l i i t a l i a n i p e r i p r o d o t t i d i m a r c a : “ U n a f a m i g l i a c h e a c q u i s t a m e d i a m e n t e 2 4 6 b r a n d i n u n a n n o l o f a s c e g l i e n d o a l l ’ i n t e r n o d i u n r e p e r t o r i o d i o l t r e 2 2 m i l a m a r c h e . T u t t a v i a , s e o s s e r v i a m o l a c o n c e n t r a z i o n e d e g l i a c q u i s t i , e q u i n d i l a f e d e l t à , s c o p r i a m o c h e u n a v e n t i n a d i m a r c h e c o p r o n o l ’ 8 0 % d e l l a s p e s a . D u n q u e , m o l t a s p e r i m e n t a z i o n e n e l d a t o c o m p l e s s i v o , m a a n c h e u n e l e v a t o l i v e l l o d i f e d e l t à ” , s p i e g a C i n i . “ I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ e v o l u z i o n e d e l l a d o m a n d a p o n e s f i d e i m p o r t a n t i s i a n e l l a r e v i s i o n e d e g l i a s s o r t i m e n t i s i a n e i m e c c a n i s m i p r o m o z i o n a l i , p e r i q u a l i s i r e g i s t r a u n ’ e f f i c a c i a i n c a l o , c o n u n a r i d u z i o n e d e l 4 7 % d e l l i f t p r o m o z i o n a l e - r i p r e n d e - S e r v o n o q u i n d i p i a n i s e m p r e p i ù m i r a t i , b a s a t i s u a s s o r t i m e n t i r a z i o n a l i z z a t i e f o c a l i z z a t i s u l l e c a t e g o r i e i n c r e s c i t a . È i n o l t r e n e c e s s a r i o a l l e n t a r e l a p r e s s i o n e d e l b r e v e p e r i o d o e a d o t t a r e s t r a t e g i e o r i e n t a t e a u n p o s i z i o n a m e n t o d i m e d i o - l u n g o t e r m i n e , p r i v i l e g i a n d o l ’ i n c r e m e n t a l i t à e a i u t a n d o l e c a t e g o r i e a i n t e r c e t t a r e n u o v i c o n s u m a t o r i . I n f i n e - c o n c l u d e - è f o n d a m e n t a l e v a l o r i z z a r e l ’ i n n o v a z i o n e , s e m p r e p i ù s u p p o r t a t a d a l l a d i s t r i b u z i o n e e d a l m a r k e t i n g , p e r a s s i c u r a r e i l c o r r e t t o p o s i z i o n a m e n t o d e i p r o d o t t i s u g l i s c a f f a l i ” .