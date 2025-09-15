R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a p r e s e n t a t o o g g i a l l a C a m e r a u n a m o z i o n e s u l l a c r i s i d e l c i n e m a e d e l l ’ i n d u s t r i a a u d i o v i s i v a i t a l i a n a , c h i e d e n d o a l G o v e r n o e i n p a r t i c o l a r e a l M i n i s t r o G i u l i d i ' c a m b i a r e r o t t a e s m e t t e r l a c o n i n t e r v e n t i c h e p e n a l i z z a n o u n s e t t o r e s t r a t e g i c o c h e i l G o v e r n o i n s p i e g a b i l m e n t e c o n s i d e r a o s t i l e ' " . I n t e r v e n e n d o i n A u l a p e r i l g r u p p o d e m o c r a t i c o , i l d e l e g a t o d ’ A u l a A n d r e a C a s u h a d e n u n c i a t o c o m e i l m i n i s t r o G i u l i s t i a g e s t e n d o l e n o m i n e d i s e t t o r e “ a l l ’ i n s e g n a d e l l ’ a m i c h e t t i s m o ” , c o n C i n e c i t t à r i d o t t a a “ l a n d a d e s o l a t a , c o n d a n n a t a a e s s e r e l u o g o d i e v e n t i p i ù c h e d i g r a n d i p r o d u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i i n c a l o a n n o d o p o a n n o ” . S e r v e c h i a r e z z a e t r a s p a r e n z a : “ u n a d e l l e p i ù i m p o r t a n t i e c c e l l e n z e d e l n o s t r o M a d e i n I t a l y n o n p u ò e s s e r e t r a v o l t a d a l s o s p e t t o d i o p a c i t à g e s t i o n a l e , n e v a d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o ” . “ L a f i l i e r a s t a v i v e n d o u n o s t a l l o – s i l e g g e n e l l a m o z i o n e – c h e d i m o s t r a l ’ i n e f f i c a c i a d e l l e p o l i t i c h e m e s s e i n c a m p o d a t r e a n n i a q u e s t a p a r t e ” . I n p a r t i c o l a r e , “ l ’ i n e r z i a e l ’ i n c e r t e z z a d e l G o v e r n o M e l o n i s t a n n o p o r t a n d o l e g r a n d i p r o d u z i o n i i n t e r n a z i o n a l i a v i r a r e a l t r o v e , v e r s o a l t r i P a e s i , f a c e n d o p e r d e r e a l l ’ I t a l i a i m p o r t a n t i q u o t e d i m e r c a t o ” , m e n t r e i n v e c e s a r e b b e n e c e s s a r i o “ u n p o t e n z i a m e n t o d e l l e r i s o r s e n o n c e r t o i t a g l i a c u i a b b i a m o a s s i s t i t o ” . I l P d r i c o r d a i n o l t r e c h e l e m a e s t r a n z e i t a l i a n e , r i c o n o s c i u t e i n t u t t o i l m o n d o c o m e e c c e l l e n z a a s s o l u t a , o g g i n o n l a v o r a n o e s o n o c o s t r e t t e a m i g r a r e i n a l t r i s e t t o r i p u r d i n o n p e r d e r e l ’ o c c u p a z i o n e . “ È u n a s c e l t a t r i s t e , c o n s e g u e n z a d i r e t t a d e l l e i n c e r t e z z e e d e i t e n t e n n a m e n t i d i q u e s t o G o v e r n o ” . L a m o z i o n e r i b a d i s c e c h e i l t a x c r e d i t , p o t e n z i a t o c o n l a r i f o r m a F r a n c e s c h i n i , “ v a p e r f e z i o n a t o d o p o o l t r e d i e c i a n n i d i a p p l i c a z i o n e , m a n o n p u ò e s s e r e a b b a n d o n a t o . V a n n o m i g l i o r a t e l e f o r m e d i c o n t r o l l o , i n q u e l l o c h e è l o s t r u m e n t o u t i l i z z a t o i n t u t t o i l m o n d o p e r a t t r a r r e e i n c e n t i v a r e g l i i n v e s t i m e n t i ” . T r a g l i i m p e g n i c h i e s t i a l G o v e r n o : i n c r e m e n t a r e i f i n a n z i a m e n t i d e s t i n a t i a l s e t t o r e , p o t e n z i a r e i l f o n d o p e r i l t a x c r e d i t , r i l a n c i a r e l e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e c o m e p r e s ì d i c u l t u r a l i e s o c i a l i e d e v i t a r e c h e a n c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e v e n g a n o a v a n z a t e n o r m e i n g i u s t e e s b a g l i a t e c o m e q u e l l a r e c e n t e m e n t e p r o p o s t e d a l l a R e g i o n e L a z i o p e r f a c i l i t a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e s t o r i c h e s a l e i n l u o g h i p u r a m e n t e c o m m e r c i a l i b l o c c a t a d a l l a b a t t a g l i a d e l P d e d e l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e , t u t e l a r e l ’ o c c u p a z i o n e , s o s t e n e r e i p r o d u t t o r i i n d i p e n d e n t i “ q u a l i g a r a n z i a d i p l u r a l i s m o e i n n o v a z i o n e ” , g o v e r n a r e l a s f i d a t e c n o l o g i c a g a r a n t e n d o l a g i u s t a a t t e n z i o n e a l l e p r e o c c u p a z i o n i e s p r e s s e d a t u t t i i p r o t a g o n i s t i d e l l e i n d u s t r i e c u l t u r a l i e c r e a t i v e i n o c c a s i o n e d e l c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e s u l l ’ a r t i c o l o 2 5 d e l d i s e g n o d i l e g g e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . ” “ V o g l i a m o c h e l a d i s c u s s i o n e d i o g g i s i a s o l o i l p r i m o p a s s o d i u n ’ a n a l i s i p i ù p r o f o n d a - h a d e t t o C a s u - v o g l i a m o p a r l a m e n t a r i z z a r e l a c r i s i d e l l ’ i n d u s t r i a a u d i o v i s i v a e a s c o l t a r e q u i a l l a C a m e r a l a v o c e d i t u t t i i s o g g e t t i c o i n v o l t i o f f r e n d o u n o s p a z i o d i c o n f r o n t o r e a l e a t u t t e l e r e a l t à c h e s i s o n o m o b i l i t a t e n e l l ’ u l t i m o a n n o ” . I l P d c h i e d e i n f i n e d i a c c e l e r a r e l ’ e s a m e p a r l a m e n t a r e d e l l a l e g g e S c h l e i n c h e c h i e d e d i i n t e r v e n i r e s u l l a g o v e r n a n c e d i s e t t o r e i s t i t u e n d o u n ’ A g e n z i a p e r i l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o , c o n c o m p i t i p r e c i s i d i p r o g e t t a z i o n e , g e s t i o n e e p r o m o z i o n e d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e p e r r a f f o r z a r e u n c o m p a r t o s t r a t e g i c o p e r l ’ e c o n o m i a , i l l a v o r o e l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e d e l P a e s e .