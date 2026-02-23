R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n q u e s t i u l t i m i a n n i a b b i a m o i n v e s t i t o r i s o r s e p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e i l t e m a d e l l e c o m p e t e n z e è c r u c i a l e . T a l i s t a n z i a m e n t i s o n o o r m a i n e l l a f a s e f i n a l e c o n l a c h i u s u r a d e i p r o g e t t i P n r r : l a p i a t t a f o r m a n a z i o n a l e d i t e l e m e d i c i n a , l ' e c o s i s t e m a d e i d a t i s a n i t a r i c o n i l f a s c i c o l o s a n i t a r i o e l e t t r o n i c o e l a p i a t t a f o r m a d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c h e è g i à i n f a s e d i s p e r i m e n t a z i o n e c o n o l t r e 1 . 5 0 0 m e d i c i d i f a m i g l i a " . L o h a d e t t o A m e r i c o C i c c h e t t i , p r o f e s s o r e d i O r g a n i z z a z i o n e a z i e n d a l e a l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i R o m a , o g g i n e l l a C a p i t a l e a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o f o r m a t i v o ' I l f u t u r o d e l l a c u r a ' , r i v o l t o a i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i c o n l ' o b i e t t i v o d i r i d e f i n i r e i l r a p p o r t o t r a p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s a n i t à d i g i t a l e . " O r a a r r i v a l a v e r a s f i d a - s o t t o l i n e a C i c c h e t t i - p e r c h é l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e , s e è n o n a c c o m p a g n a t a d a u n c a m b i a m e n t o o r g a n i z z a t i v o , n o n r i e s c e " a r e n d e r e a l m e g l i o . " Q u e s t o v u o l d i r e a g i r e s u i p r o f e s s i o n i s t i , d a n d o c o m p e t e n z e d i n a t u r a t e c n i c a e d i g i t a l e " . I n o l t r e , p r o s e g u e , " d e v e c a m b i a r e i l p e r c o r s o d i c u r a , q u i n d i " d e v o n o e s s e r e a d e g u a t e " l e c o m p e t e n z e d i n a t u r a o r g a n i z z a t i v a , l a c o n o s c e n z a d e i c o n t e s t i e d e i m o d e l l i e , i n f i n e , a n c h e l e c o m p e t e n z e d i n a t u r a g e s t i o n a l e , m a n a g e r i a l e c h e a c c o m p a g n e r a n n o t u t t o q u e s t o p e r c o r s o " . V a n n o q u i n d i p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e " c o m p e t e n z e d i t i p o t e c n i c o , c o m p o r t a m e n t a l e , r e l a z i o n a l e , m a n a g e r i a l e e d o t i d i l e a d e r s h i p , s i c u r a m e n t e n u o v e r i s p e t t o a q u e l l e d e l p a s s a t o " .