R o m a , 2 2 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - A l b e r t o B e r n a v a , s i n d a c o d i S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o , s a r à i l c o o r d i n a t o r e d e l l a r e g i o n e F r i u l i V e n e z i a G i u l i a d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . L o h a a n n u n c i a t o A l e s s a n d r o O n o r a t o , a s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e e p r o m o t o r e d e l l a n u o v a r e t e n a z i o n a l e d i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i c i v i c i , d u r a n t e l ’ e v e n t o ' C a m b i a i l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , C a m b i a l ’ I t a l i a ' . A l l ’ i n i z i a t i v a , l a p r i m a d e l 2 0 2 6 d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a , h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e i l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , i n c o l l e g a m e n t o ; A l b e r t o F e l i c e D e T o n i , s i n d a c o d i U d i n e ; G i a n A n t o n i o S t e l l a , n o t o s c r i t t o r e e g i o r n a l i s t a e t a n t i a l t r i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i c h e f a n n o p a r t e d e l p r o g e t t o . C o m e i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i d e l g r u p p o P a t t o - C i v i c a F r i u l i V e n e z i a G i u l i a M a r c o P u t t o e S i m o n a L i g u o r i e i l p r e s i d e n t e d i C i v i c a F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , T i z i a n o C e n t i s . T r a i p r e s e n t i a n c h e g l i a s s e s s o r i d e l l a g i u n t a d i S a n V i t o - E r i k a O s t a n , A n d r e a B r u s c i a , M a u r o D e f e n d , G i a c o m o C o l l a r i l e , F e d e r i c a D e l F r e ' , A l f r e d o G r e g o r i - e i c o n s i g l i e r i c o m u n a l i d e l l a l i s t a S a n V i t o C i v i c a : M i c h e l a L o l l i , F l o r i o T e s t o l i n , A l f r e d o C a s o , M a r c o Z a f f i n o , S e v e r i n a C h i a r e l l o , L a u r a C e s c o , M a r c o T o f f o l o n . “ I l s i n d a c o B e r n a v a - d i c e O n o r a t o - s t a f a c e n d o u n g r a n d e l a v o r o s u l t e r r i t o r i o , g i o r n o d o p o g i o r n o s t a r i p a g a n d o l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i . E ’ u n a p e r s o n a c o n c r e t a e c a p a c e , c h e c i a i u t e r à m o l t i s s i m o a s v i l u p p a r e n e l l a r e g i o n e e i n t u t t o i l P a e s e l a r e t e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a . R i n g r a z i o p e r l a p r e s e n z a i l s i n d a c o d i U d i n e , F e l i c e D e T o n i , e p e r l a d i s p o n i b i l i t à i l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , c h e m i s t a a c c o m p a g n a n d o n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n c e n t r o s i n i s t r a p i ù f o r t e e c o m p e t i t i v o . P e r c r e a r e u n ’ a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o n e l l a n o s t r a c o a l i z i o n e s e r v e a n c h e u n a n u o v a f o r z a p o l i t i c a , c i v i c a , p o p o l a r e e d a v v e r o r i f o r m i s t a . B i s o g n a d a r e s p a z i o a i t a n t i s s i m i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i c h e s u l t e r r i t o r i o r i s o l v o n o p r o b l e m i n a z i o n a l i s e n z a r i s o r s e e a t t e n z i o n e d a l g o v e r n o n a z i o n a l e . A m m i n i s t r a t o r i c h e n o n h a n n o p e r s o i l c o n t a t t o c o n i c i t t a d i n i e s o n o u n a n u o v a c l a s s e d i r i g e n t e c h e p u ò c o n t r i b u i r e a l l a r i p a r t e n z a d e l n o s t r o P a e s e . E n t r o d u e m e s i c o m p l e t e r e m o t u t t i i c o o r d i n a m e n t i n e l l e r e g i o n i . S i a m o s t a t i i n o n d a t i d a e n t u s i a s m o e v o g l i a d i c a m b i a r e d a v v e r o l e c o s e : s t i a m o a p r e n d o i c o m i t a t i c i v i c i i n t u t t a I t a l i a , d a S a n V i t o a l T a g l i a m e n t o a C a l t a n i s s e t t a , d a F a b r i a n o a P o t e n z a , d a B o l z a n o a P a t t i p a g l i a ” . A g g i u n g e B e r n a v a : “ A s s u m o i l c o o r d i n a m e n t o d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a i n F r i u l i V e n e z i a G i u l i a c o n u n a c o n s a p e v o l e z z a p r e c i s a : i l c i v i s m o è u n a n e c e s s i t à p o l i t i c a n a z i o n a l e . P e r a n n i , c o m e m o l t i c o l l e g h i a m m i n i s t r a t o r i , h o l a v o r a t o s u l t e r r i t o r i o s e n z a u n r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e c h e p a r l a s s e l a n o s t r a s t e s s a l i n g u a . O g g i , g r a z i e a l l ' i n t u i z i o n e d i A l e s s a n d r o O n o r a t o , q u e l l a ' c a s a ' e s i s t e . P a r t i a m o d a l l ’ e s p e r i e n z a d i C i v i c a F V G p e r o f f r i r e a l c e n t r o s i n i s t r a e a l P a e s e u n m o d e l l o b a s a t o s u l l a c o n c r e t e z z a e n o n s u l l ’ i d e o l o g i a . V o g l i a m o m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e l a n o s t r a e s p e r i e n z a d i ' f r o n t - o f f i c e ' d e l l o S t a t o , i n t e r c e t t a n d o q u e l l ’ a m p i a f a s c i a d i c i t t a d i n i c h e o g g i s c e g l i e i l n o n v o t o p e r c h é n o n v e d e r i s p o s t e a i p r o b l e m i r e a l i . N o i s i n d a c i s i a m o i p r i m i a v e d e r e l e f e r i t e d e l l a s o c i e t à : l a s i c u r e z z a , c h e è u n d i r i t t o d i t u t t i e n o n u n a b a n d i e r a d i p a r t e ; i l s o c i a l e , d o v e v i v i a m o u n m o m e n t o d r a m m a t i c o c o n i l c o s t o d e l l a v i t a c h e e s p l o d e e l e f r a g i l i t à d i a n z i a n i e d i s a b i l i c h e a u m e n t a n o . I n q u e s t a p a r t i t a t r o p p o s p e s s o s i a m o r i m a s t i s o l i . P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a n a s c e p e r r o m p e r e q u e s t a s o l i t u d i n e : p o r t i a m o i t e m i d e l m a r c i a p i e d e e d e l l a p i a z z a n e i p a l a z z i d e l g o v e r n o p e r c o s t r u i r e u n ’ a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e , p o p o l a r e e a u t e n t i c a m e n t e r i f o r m i s t a . "