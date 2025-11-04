R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e g g o s u l C o r r i e r e d i o g g i c h e A l b e r t o B e l l i P a c i , f i g l i o d i L i l i a n a S e g r e , n e l l ’ i n t e r v i s t a c h e h a r i l a s c i a t o a S i m o n e C a n e t t i e r i i n c u i a n n u n c i a l ’ i n g r e s s o i n F o r z a I t a l i a , h a i n v i t a t o ' i l p a r t i t o d i L u i g i M a r a t t i n ' a u n i r s i a l c e n t r o d e s t r a . I l p a r t i t o d i L u i g i M a r a t t i n , p e r f o r t u n a , n o n e s i s t e : e s i s t e u n p a r t i t o , i l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o , b a s a t o s u u n a v i s i o n e d i s o c i e t à a u t e n t i c a m e n t e l i b e r a l e e r i f o r m a t r i c e e n o n s u u n a p e r s o n a , l e p e r s o n e v a n n o e v e n g o n o , l e i d e e r i m a n g o n o " . C o s ì , i n u n p o s t s u i s o c i a l , L u i g i M a r a t t i n , S e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o . " A p a r t e q u e s t o l o r i n g r a z i o d e l l a s t i m a e d e l l ’ a p p r e z z a m e n t o , m a n o i s t i a m o l a v o r a n d o p e r p r e s e n t a r c i a g l i i t a l i a n i i n u n a s s e t t o n o v a x , d e m a g o g h i c h e c h i e d o n o d i t a s s a r e l e b a n c h e c o m e u n D i B a t t i s t a q u a l s i a s i o a c u i t r e m i l a v o c e q u a n d o s i t r a t t a d i c o n d a n n a r e l a R u s s i a . M a s s i m o r i s p e t t o p e r F o r z a I t a l i a , m a n o i a l l ’ i l l u s i o n e d i ' m o d e r a r e i p o p u l i s t i ' n o n c i c r e d i a m o a g a r e g g i a r e s u c h i u r l a p i ù f o r t e " , c o n c l u d e .