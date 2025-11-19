M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a d i f e s a d i M a s s i m o B o s s e t t i h a a v u t o c o p i a d e i t r a c c i a t i d e l l e a n a l i s i g e n e t i c h e d i q u e l l a c h e è s t a t a l ’ i n d a g i n e s c i e n t i f i c a p i ù g r a n d e d e l l a s t o r i a . L ' a v v o c a t o C l a u d i o S a l v a g n i h a r i t i r a t o , i n m a t t i n a t a , i d a t i s u l p r o f i l o g e n e t i c o d e l l a v i t t i m a Y a r a G a m b i r a s i o e d i q u e l l i - i n f o r m a a n o n i m a - r a c c o l t i p e r a r r i v a r e a i d e n t i f i c a r e I g n o t o 1 . I l c a p i e n t e h a r d d i s k c o n t i e n e o r a g l i i n n u m e r e v o l i e l e t t r o f e r o g r a m m i - i g r a f i c i i n a l t a d e f i n i z i o n e e a c o l o r i - c h e r a p p r e s e n t a n o l a s e q u e n z a d e l l e m i g l i a i a d i D n a r a c c o l t i i n V a l B r e m b a n a n e l l a l u n g a i n c h i e s t a c h e h a p o r t a t o a l l a c o n d a n n a d e f i n i t i v a a l l ' e r g a s t o l o d i B o s s e t t i . I l m a t e r i a l e - d o c u m e n t i c h e l o s t e s s o T r i b u n a l e r i c o n o s c e c o m e " n o n a c q u i s i t i a l f a s c i c o l o d i b a t t i m e n t a l e " e a v e n t i " a n c h e i l c a r a t t e r e d e l l a p o t e n z i a l e n o v i t à d e l l a p r o v a " - a r r i v a n e l l a m a n i d e l l a d i f e s a a o l t r e s e i a n n i d a l l a r i c h i e s t a . L ' e l e n c o c o m p r e n d e o l t r e a l l e i m m a g i n i f o t o g r a f i c h e e f f e t t u a t e d a l R i s d i P a r m a s u t u t t i i r e p e r t i a n a l i z z a t i , a n c h e c o p i a d e i t r a c c i a t i e d e i r i s u l t a t i i n f o r m a a n o n i m a d e l l e c a r a t t e r i z z a z i o n i g e n e t i c h e e f f e t t u a t e . " L e s t r i n g h e - s p i e g a l ' a v v o c a t o S a l v a g n i a l l ' A d n k r o n o s - r i e m p i o n o b e n 7 0 p a g i n e , s i a f r o n t e c h e r e t r o , s t a m p a t e s u f o g l i e A 3 . U n e n o r m e m o l e d i d a t i g r e z z i c h e r i c h i e d e r à m e s i d i l a v o r o p e r u n o s c r e e n i n g c o m p l e t o , u n a r i c e r c a d a c u i s p e r i a m o d i r e c u p e r a r e d a t i u t i l i p e r d i m o s t r a r e l ' i n n o c e n z a d i M a s s i m o B o s s e t t i " . S e p p u r n o n è l ' a c c e s s o a l l ' a n a l i s i d e i r e p e r t i , l a c o n q u i s t a d i o g g i p o t r e b b e r i s u l t a r e f o n d a m e n t a l e i n v i s t a d e l l ' e v e n t u a l e r i c h i e s t a d i r e v i s i o n e d e l p r o c e s s o .