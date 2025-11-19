M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o g n o f o r s e l ' o b l i o , d i c e r c a r e d i t o r n a r e a l l a n o r m a l i t à , m a v e d r e m o q u a n t o s a r à p o s s i b i l e . F i n c h é s i t r a t t a d i l a n c i a r e s u g g e s t i o n i o b u t t a r e f a n g o l a m a c c h i n a d e i m e d i a s i i m p e g n a p a r e c c h i o . . . S e n o n f o s s e p e r l ’ a s s a l t o d e i m e d i a i o n o n h o p a u r a , n o n m i v e r g o g n o d i g i r a r e p e r s t r a d a . E ' u n p e s o a v e r e g l i o c c h i a d d o s s o , m a i o n o n h o n u l l a p e r c u i i o m i d e v o n a s c o n d e r e " . A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , è d i n u o v e b e r s a g l i o d i a c c u s e . D o p o u n a d o p p i a a r c h i v i a z i o n e , d a q u a l c h e m e s e è d i n u o v o s o t t o i r i f l e t t o r i m a l a s u a v e r s i o n e n o n c a m b i a . G l i e l e m e n t i c o n t r o d i l u i , s e n t i t o p e r l a p r i m a v o l t a s u b i t o d o p o i l d e l i t t o ( c o m e t u t t i g l i a m i c i d e l f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a ) , p o i n e l 2 0 0 8 q u a n d o c o n s e g n a l o s c o n t r i n o d e l p a r c h e g g i o d i V i g e v a n o s o n o s e m p r e g l i s t e s s i d a l 2 0 1 7 q u a n d o l e i n d a g i n i d i f e n s i v e d i A l b e r t o S t a s i , l ' a l l o r a f i d a n z a t o d e l l a v e n t i s e i e n n e c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i p e r i l d e l i t t o , p u n t a n o s u l u i . " Q u e l l o c h e m i s t u p i s c e è c h e n o n s o n o l ’ u n i c o c h e h a p o r t a t o q u a l c o s a " q u a n d o v i e n e s e n t i t o d a i c a r a b i n i e r i . " C ' ’ è c h i h a p o r t a t o a l t r i s c o n t r i n i , c ’ è c h i h a p o r t a t o i l p a s s a p o r t o , c h i l e t i m b r a t u r e d e l l a v o r o , c h i i m o v i m e n t i d e l b a n c o m a t " s p i e g a - o s p i t e d i ' P o r t a a P o r t a ' p r o g r a m m a t e l e v i s i v o d i R a i 1 - r i c o r d a n d o d i a v e r c o n s e r v a t o i l t a g l i a n d o v i s t a l ' a t t e n z i o n e i n t o r n o a l l ' o m i c i d i o . S u l l e t r e t e l e f o n a t e f a t t e u n a s e t t i m a n a p r i m a s u l f i s s o d i c a s a P o g g i , i l 3 8 e n n e l e s p i g a u n a p e r u n a . Q u e l l a c h e d u r a d u e s e c o n d i è u n e r r o r e , n e l l a s e c o n d a - n o n r i u s c e n d o a c o n t a t t a r e M a r c o i n v a c a n z a c o n i g e n i t o r i i n T r e n t i n o - t e l e f o n a " p e r s a p e r e s e c ’ e r a e m i v i e n e d e t t o d i n o . R i p r o v o a c o n t a t t a r e M a r c o e n o n r i e s c o , a q u e l p u n t o i l g i o r n o d o p o c h i a m o c o n s a p e v o l m e n t e c a s a P o g g i e c h i e d o q u a n d o s a r e b b e t o r n a t o . D a l ì i n p o i n o n c h i a m o p i ù . Q u e l l o c h e h o f a t t o i o l ’ h a f a t t o a n c h e u n a m i c o d i G i u s e p p e P o g g i " . E f u o r i d a l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o a n c o r a i n c o r s o - n e s s u n a i m p r o n t a t r o v a t a n e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i è r i c o n d u c i b i l e a l l ' i n d a g a t o - l ' e l e m e n t o d i n o v i t à i n v e s t i g a t i v o è l ' i m p r o n t a 3 3 t r o v a t a s u l l a p a r e t e d e s t r a d e l l a s c a l a d o v e f u g e t t a t o i l c o r p o d e l l a v i t t i m a . U n a t r a c c i a p r i v a d i s a n g u e c h e l a p r o c u r a d i P a v i a a t t r i b u i s c e a S e m p i o . " H o m o l t i d u b b i c h e s i a a t t r i b u i b i l e a m e . L ’ a b b i a m o f a t t a c o n t r o l l a r e p i ù v o l t e ( d a i c o n s u l e n t i , n d r ) e h o d u b b i . A n c h e f o s s e n o n t r a t t a n d o s i d i u n a t r a c c i a i n s a n g u i n a t a , m a s e m p l i c e m e n t e d i u n ’ i m p r o n t a s u l m u r o p u ò e s s e r e , n o n m i s t u p i r e b b e . N o n a n d a v o s p e s s o i n c a n t i n a m a p e n s o d i e s s e r c i s t a t o 3 - 4 v o l t e " r i c o r d a . P e r S e m p i o , c h e c o n t i n u a a p r o c l a m a r s i e s t r a n e o , q u e l l o d i C h i a r a P o g g i è s t a t o , p e r l e m o d a l i t à , " u n d e l i t t o p a s s i o n a l e , u n d e l i t t o d ’ i m p e t o " , q u a n t o a S t a s i - c h e l a C a s s a z i o n e i n d i c a c o m e i l s o l o a s s a s s i n o d e l l a g i o v a n e - " t u t t a l a s u a v i c e n d a è s t a t a g i u d i c a t a d a p e r s o n e p i ù c o m p e t e n t i d i m e " .