M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o a t t e n d e n d o l ’ e s i t o , f i n a l m e n t e , d i q u e s t o f a m o s o i n c i d e n t e p r o b a t o r i o . S i c o n t i n u a a p a r l a r e d i D n a - n o n o s t a n t e n o n s i a s t a t o t r o v a t o u n D n a c o m p l e t o - , e a n c h e p r e n d e n d o l e f a m o s e c o n s u l e n z e c o n t r o S e m p i o - q u e l l a d i L i n a r e l l o ( d i f e s a S t a s i , n d r ) e q u e l l a d e l l a P r o c u r a ( d i P a v i a , n d r ) - n o n a r r i v a n o m a i a d i r e c o n c e r t e z z a c h e l i c ’ è i l D n a d i S e m p i o " . L o a f f e r m a , o s p i t e d i ' p o r t a a P o r t a ' , A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . " L ' u n i c o p u n t o " s u c u i l e c o n s u l e n z e " c o n c o r d a n o " è c h e s i t r a t t a d i u n a " t r a c c i a p a r z i a l e " , c h e s e s o t t o p o s t a a u n d o p p i o i d e n t i c o e s a m e " n o n s i r i p r o d u c e m a i n e l l e r e p l i c h e , q u i n d i n o n h a i c r i t e r i p e r e s s e r e a t t e n d i b i l e " p o i c h é n o n f o r n i s c e l o s t e s s o r i s u l t a t o , e c h e " f o r s e a l c u n i p u n t i " p o t r e b b e r o c o i n c i d e r e c o n " A n d r e a S e m p i o , d e i f a m i l i a r i o d i u n a p e r s o n a c h e c o n d i v i d e l o s t e s s o a p l o t i p o n o n p r e s e n t e n e i l o r o d a t a b a s e . Q u i n d i a n c h e l e c o n s u l e n z e p i ù ' c a t t i v e ' c o n t r o d i m e n o n a r r i v a n o m a i a p o t e r p u n t a r e d a v v e r o i l d i t o c o n t r o d i m e " a g g i u n g e . " S e f o s s e s t a t a u n a t r a c c i a d u r a n t e u n ' a g g r e s s i o n e n o n c i s a r e b b e s t a t o q u e s t o r i s u l t a t o c h e f o r s e n o n s i l e g g e , p a r z i a l e , m a c i s a r e b b e s t a t a u n a t r a c c i a n e t t a " , c i o è l a p r e s e n z a s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a d e l l a t r a c c i a g e n e t i c a d i u n k i l l e r s c o n o s c i u t o s a r e b b e s t a t a m a g g i o r e e d e l D n a s a r e b b e s t a t o t r o v a t o a n c h e s o t t o l e u n g h i e ( g i à n e l 2 0 0 7 i R i s d i P a r m a e s c l u d o n o l a p r e s e n z a d i t r a c c e s o t t o l e u n g h i e , n d r ) . " I o c r e d o - c o n c l u d e i l 3 8 e n n e - c h e a l t e r m i n e d e l l ’ i n c i d e n t e p r o b a t o r i o , m a l e c h e v a d a , s i a r r i v e r à s e m p r e a u n a c o n c l u s i o n e , c i o è u n a t r a c c i a n o n p r e c i s a c h e i n u n a v i a a s t r a t t a , m a g a r i , p o s s i a m o t e n t a r e d i r i c o n d u r l a p i ù o m e n o n e l l a d i r e z i o n e d i S e m p i o " . L ' u d i e n z a d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o è f i s s a t a p e r i l 1 8 d i c e m b r e a P a v i a .