R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l c a s o G a r l a s c o d o b b i a m o a r r e n d e r c i , d i c e N o r d i o . E c c h i s e n e f r e g a s e l e i n d a g i n i s o n o s t a t e f a t t e m a l e , s e c i s o n o a n c o r a d u b b i s u l l a c o l p e v o l e z z a d e l c o n d a n n a t o , s e c i s o n o n u o v i i n d a g a t i , s e q u a l c h e m a g i s t r a t o h a t r a d i t o , s e l e I s t i t u z i o n i h a n n o f a l l i t o . E c c o l a l a G i u s t i z i a d i q u e s t o G o v e r n o : a r r e n d e r s i . N e l l a P a t r i a d e l d i r i t t o i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a p r o p o n e d i a r r e n d e r s i a l l ’ i n g i u s t i z i a . T r o v o l e p a r o l e d i N o r d i o s c o n c e r t a n t i e c a p i s c o p e r c h é q u e l m i n i s t e r o è o r m a i u n a m a c c h i n a i m p a z z i t a e f u o r i c o n t r o l l o . A r r e n d e t e v i , d i c e i l M i n i s t r o . M a n o n l o d i c e a i c r i m i n a l i , l o d i c e a g l i i n q u i r e n t i . G a r l a s c o è l a v e r g o g n a n a z i o n a l e , N o r d i o è l ’ i m b a r a z z o s e n z a f i n e " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i .