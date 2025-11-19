M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i B r e s c i a r i c o r r e i n C a s s a z i o n e c o n t r o l a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e c h e h a a n n u l l a t o i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o n e i c o n f r o n t i d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é n e l 2 0 1 7 , a v r e b b e a g e v o l a t o l ' a r c h i v i a z i o n e - d i e t r o c o m p e n s o d i d e n a r o - d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . I n a t t e s a c h e a l l ' e x m a g i s t r a t o s i a n o r i c o n s e g n a t i c e l l u l a r i , c o m p u t e r e h a r d d i s k ( p o t r e b b e r i a v e r l i g i à i n g i o r n a t a ) , l a P r o c u r a l a v o r a a n c h e a l s e c o n d o r i c o r s o s u l c o s i d d e t t o ' s i s t e m a P a v i a ' c h e d a f a s c i c o l o c o n l e i p o t e s i d i r e a t o d i p e c u l a t o e c o r r u z i o n e p o t r e b b e d e c l i n a r e i n t r u f f a a i d a n n i d e l l o S t a t o . E ' q u a n t o r i s u l t a a l l ' A d n k r o n o s . I n e n t r a m b i i c a s i , i d u e r i c o r s i d e l l a P r o c u r a d i B r e s c i a g u i d a t a d a F r a n c e s c o P r e t e v e r t o n o s u l l a q u e s t i o n e d e l l e ' p a r o l e c h i a v e ' . L ' a s s e n z a d i p a r o l e c h i a r e d i r i c e r c a n e i d e c r e t i d i s e q u e s t r o c o n t r o V e n d i t t i f i n q u i p r o p o s t i , m o t i v a t a d a i p m c o n l a d i f f i c o l t à d i d e l i m i t a r e i c o n t o r n i i n p a r t i c o l a r e n e l l a v i c e n d a G a r l a s c o , s i s c o n t r a c o n l e s e n t e n z e d e l l a C a s s a z i o n e c h e n e i m p o n e i n v e c e l a p r e s e n z a . S a r à p r o p r i o l a C o r t e s u p r e m a a d o v e r c o n f e r m a r e o s m e n t i r e q u a n t o d e c i s o d i r e c e n t e d a l R i e s a m e b r e s c i a n o .