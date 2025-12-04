M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n D n a c o m p a t i b i l e c o n l a l i n e a p a t e r n a d i A n d r e a S e m p i o , m a i l c u i r i s u l t a t o n o n è u n d a t o s c i e n t i f i c o a t t e n d i b i l e . L a p e r i z i a a f f i d a t a , n e l l ' a m b i t o d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o , a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i n o n f o r n i s c e r i s p o s t e c e r t e s u l l a n u o v a i n d a g i n e s u l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i e l a b a t t a g l i a t r a l e p a r t i - i n m e r i t o a l l a t r a c c i a g e n e t i c a t r o v a t a s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a - è p r o n t a a r i a c c e n d e r s i d e l l ' o m i c i d i o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o . L e p o s i z i o n i r e s t a n o d i s t a n t i , t a n t o c h e a l e g g e r e i c o m m e n t i d e i d i f e n s o r i d e l c o n d a n n a t o A l b e r t o S t a s i e d e l n u o v o i n d a g a t o s i h a l ' i m p r e s s i o n e c h e l e r e l a z i o n i c o n s e g n a t e s i a n o d i f f e r e n t i . I n o l t r e 9 0 p a g i n e l ' e s p e r t a p o l i z i o t t a m e t t e i n f i l a g l i e l e m e n t i d i p a r t e n z a , c h i a r i s c e l a m e t o d o l o g i a u t i l i z z a t a e f o r n i s c e l e s u e c o n c l u s i o n i . U n g h i e . S o n o n o v e i m a r g i n i u n g u e a l i d e l l a v i t t i m a c h e e r a n o s t a t i c o n s e r v a t i : c i n q u e d e l l a m a n o d e s t r a e q u a t t r o d e l l a s i n i s t r a . P e r l a p e r i t a l ' a t t r i b u z i o n e s i n g o l a d e i m a r g i n i " n o n è v e r o s i m i l m e n t e r i c o n d u c i b i l e a l l a c e r t a d i s t i n z i o n e a n a t o m i c a d e l l e c i n q u e d i t a i n q u a n t o t u t t i i m a r g i n i u n g u e a l i d i o g n i s i n g o l a m a n o s o n o s t a t i i n s e r i t i a l l ’ i n t e r n o d e l m e d e s i m o c o n t e n i t o r e " . I n s i n t e s i n o n è p o s s i b i l e i n d i c a r e c o n c e r t e z z a s u q u a l e d i t o p r e c i s o c ' è p r e s e n z a d i D n a m a s c h i l e . I R i s d i P a r m a n e l 2 0 0 7 a v e v a n o e s c l u s o l a p r e s e n z a d i m a t e r i a l e b i o l o g i c o s o t t o l e u n g h i e e l ' i n c h i e s t a c h e h a p o r t a t o a l l a c o n d a n n a d i S t a s i r i t i e n e c h e l a v i t t i m a n o n s i s i a d i f e s a . P e r i z i a D e S t e f a n o . L ' e s p e r t a A l b a n i c r i t i c a a l c u n e m e t o d o l o g i e u t i l i z z a t e d a l p e r i t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o e c o n d i v i s e c o n i c o n s u l e n t i d i S t a s i e P o g g i . U n ' a n a l i s i c h e p o r t ò a c o n s u m a r e t u t t i i m a r g i n i u n g u e a l i d e l l a v i t t i m a p e r p o i d e c r e t a r e c h e q u e i d u e D n a m a s c h i l i m i s t i n o n e r a n o a t t r i b u i b i l i a l l ' i m p u t a t o S t a s i . S e m p i o , n e l 2 0 1 4 , n o n e r a n e p p u r e u n s o s p e t t a t o . P e r l ' a t t u a l e p e r i t a i l c u i a p p r o f o n d i m e n t o s i è s v o l t o ' s u l l a c a r t a ' , " n o n è p o s s i b i l e " c o n s i d e r a r e l e t r e s e s s i o n i d i t i p i z z a z i o n e Y f a t t e d a D e S t e f a n o c o m e r e p l i c h e c o n i l " l i m i t e o g g e t t i v o d i n o n p o s s e d e r e a l c u n r i s u l t a t o c o n s o l i d a t o " . L e p r o c e d u r a a d o t t a t e " h a n n o d i f a t t o c o n d i z i o n a t o l e s u c c e s s i v e v a l u t a z i o n i " p e r c h é n o n h a n n o c o n s e n t i t o d i o t t e n e r e u n r i s u l t a t o " c h e f o s s e c e r t a m e n t e a f f i d a b i l e e c o n s o l i d a t o o , d i v e r s a m e n t e , c e r t a m e n t e n o n i n t e r p r e t a b i l e p e r c h é c a r a t t e r i z z a t o d a a r t e f a t t i " . C o n c l u s i o n i A l b a n i . I l c r o m o s o m a Y n o n c o n s e n t e d i a r r i v a r e a l l ' " i d e n t i f i c a z i o n e d i u n s i n g o l o s o g g e t t o " è l a p r e m e s s a . I n q u e s t o c a s o s i t r a t t a d i " a p l o t i p i m i s t i p a r z i a l i " t r o v a t i s u l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i - u n o r i c o n d u c i b i l e a l l a l i n e a p a t e r n a d i A n d r e a S e m p i o e u n o i g n o t o - p e r i q u a l i " n o n è p o s s i b i l e s t a b i l i r e c o n r i g o r e s c i e n t i f i c o " s e q u e l r i s u l t a t o d e r i v a d a u n m a t e r i a l e b i o l o g i c o " d e p o s i t a t o s o t t o o s o p r a l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a " e " d a q u a l e d i t o " p r o v e n g a n o . N é s i p u ò d i r e s e l a t r a c c i a è d o v u t a a " c o n t a m i n a z i o n e " o " p e r t r a s f e r i m e n t o d i r e t t o o m e d i a t o " e a n c o r a " q u a n d o " è s t a t a l a s c i a t a . Q u a l s i a s i v a l u t a z i o n i , d i f r o n t e a l l e " r i l e v a n t i c r i t i c i t à " d e i r i s u l t a t i , s a r e b b e r o " s u g g e s t i v e " v i s t a l ' a s s e n z a " d i d a t i s c i e n t i f i c i g r a n i t i c i " s c r i v e l a p e r i t a . R e s t a q u i n d i v a l i d a l ' i p o t e s i , c h e g i à n e l 2 0 1 7 p o r t ò a l l ' a r c h i v i a z i o n e , c h e S e m p i o a b b i a t r a s f e r i t o i l s u o D n a s u u n o g g e t t o d i c a s a P o g g i , o g g e t t o ( n o n l a v a t o ) u t i l i z z a t o i n u n a l t r o m o m e n t o d a l l a s o r e l l a d e l l ' a m i c o M a r c o . C o m p a t i b i l i t à . L ' u t i l i z z o d i u n o s p e c i f i c o s o f t w a r e - u t i l i z z a t o d a l l a d i f e s a S t a s i e d a i c o n s u l e n t i d e l l a P r o c u r a d i P a v i a - è l a v e r a n o v i t à d e l l a p e r i z i a . U n a p r o c e d u r a d i c u i l a A l b a n i c r i t i c a p e r l e " l i m i t a z i o n i i n t e r m i n i d i c o n o s c e n z e e a p p l i c a t i v i a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i n e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e " , t r a c u i l ' a s s e n z a d i u n d a t a b a s e " c h e c o n t e m p l i l a p o p o l a z i o n e l o c a l e d ' i n t e r e s s e " . P e r l a l e g g e d e i n u m e r i s e n e r i c a v a c h e l ' i p o t e s i c h e S e m p i o ( e i s o g g e t t i i m p a r e n t a t i c o n l u i p e r v i a p a t r i l i n e a r e ) a b b i a c o n t r i b u i t o a l l a t r a c c i a t r o v a t a s u u n ' u n g h i a d e l l a m a n o d e s t r a d i C h i a r a " è a p p r o s s i m a t i v a m e n t e d a 4 7 6 a 2 1 5 3 v o l t e p i ù p r o b a b i l e " r i s p e t t o a q u e l l a c h e l a t r a c c i a a p p a r t e n g a a d u e i g n o t i . T a l i v a l o r i s i t r a d u c o n o i n u n s u p p o r t o c h e v a " d a m o d e r a t a m e n t e f o r t e a f o r t e ( s u l l a b a s e d e l l a p o p o l a z i o n e d i r i f e r i m e n t o ) " . L a s t e s s a i p o t e s i " è a p p r o s s i m a t i v a m e n t e d a 1 7 a 5 1 v o l t e p i ù p r o b a b i l e " p e r l a t r a c c i a t r o v a t a s u l l ' u n g h i a s i n i s t r a , v a l o r e t r a d u c i b i l e " i n u n s u p p o r t o m o d e r a t o " . I m p r o n t e i n c a s a . N e s s u n a i m p r o n t a , n é t r a c c i a d i D n a d i A n d r e a S e m p i o è e m e r s a d a l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o . " D a t u t t i i p r e l i e v i r e a l i z z a t i s u g l i a c e t a t i ( s e s s a n t a , n d r ) , r i s u l t a t i n e g a t i v i a l l a r i c e r c a d i s o s t a n z a e m a t i c a u m a n a , n o n è s t a t o e s t r a p o l a t o a l c u n p r o f i l o g e n e t i c o u t i l e a f i n i i d e n t i f i c a t i v o - c o m p a r a t i v i " s o n o l e c o n c l u s i o n i d i D e n i s e A l b a n i , c o m m i s s a r i o c a p o t e c n i c o b i o l o g o d e l l a P o l i z i a d i S t a t o . L e t r a c c e s u l t a p p e t i n o d e l b a g n o s o n o r i c o n d u c i b i l i a l p a d r e d e l l a v i t t i m a , G i u s e p p e P o g g i , a l t r e n o n s o n o u t i l i o t r o p p o d e g r a d a t e . L ' a n a l i s i s u l s a c c h e t t o d e i c e r e a l i o s u i v a s e t t i d i f r u t t o l o h a n n o r e s t i t u i t o i l D n a d e l l a v i t t i m a , m e n t r e s u l l a c a n n u c c i a E s t a t h è è s t a t o e s t r a p o l a t o u n p r o f i l o g e n e t i c o m a s c h i l e : è " e s t r e m a m e n t e f o r t e l ' i p o t e s i c h e A l b e r t o S t a s i a b b i a c o n t r i b u i t o a l p r o f i l o g e n e t i c o e s t r a p o l a t o d a l p r e l i e v o b i o l o g i c o " .