M i l a n o , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' d u r a t a c i r c a q u a t t r o o r e l ' a u d i z i o n e d e l l ' a v v o c a t o M a s s i m o L o v a t i , s e n t i t o c o m e " p e r s o n a i n t e r e s s a t a " d a l l a p m d i B r e s c i a C l a u d i a M o r e g o l a n e l f a s c i c o l o d ' i n d a g i n e s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e l e g a t a a l c a s o G a r l a s c o . L ' e x a v v o c a t o d i A n d r e a S e m p i o , s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e , h a r i b a d i t o q u a n t o r i p e t u t o d a s e m p r e , c i o è d i a v e r r i c e v u t o s o l d i i n n e r o ( c i r c a 1 5 m i l a e u r o ) d a l l a f a m i g l i a S e m p i o p e r i l s u o i n c a r i c o . U n l a v o r o c o l l e g i a l e , c o n i l e g a l i S i m o n e G r a s s i e F e d e r i c o S o l d a n i s e n t i t i i e r i s e m p r e c o m e t e s t i m o n i , c h e h a p o r t a t o n e l 2 0 1 7 a l l ' a r c h i v i a z i o n e d e l 3 7 e n n e , o g g i n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . A l t e r m i n e d e l l ' a u d i z i o n e , L o v a t i - a t t e s o a l l ' e s t e r n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i B r e s c i a d a l s u o l e g a l e , l ' a v v o c a t o F a b r i z i o G a l l o - h a r i f e r i t o d i a v e r i n t e s o c h e g l i a l t r i d u e e x a v v o c a t i d i S e m p i o a v r e b b e r o c o n f e r m a t o l a s u a v e r s i o n e . L o v a t i h a a n c h e s p i e g a t o c h e l e c o n s u l e n z e d e l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i p e r l ' o m i c i d i o d e l l a f i d a n z a t a , e r a n o a d i s p o s i z i o n e d i p i ù p e r s o n e n e l d i c e m b r e 2 0 1 6 e g i à a m p i a m e n t e r i p o r t a t e d a l l a s t a m p a . P e r i l r e a t o d i c o r r u z i o n e r i s u l t a n o i n d a g a t i a B r e s c i a l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i , c h e c h i e s e l ' a r c h i v i a z i o n e p o i s a n c i t a d a u n g i u d i c e , e G i u s e p p e S e m p i o ( p a d r e d i A n d r e a , n d r ) , r i s p e t t i v a m e n t e c o m e c o r r o t t o e c o r r u t t o r e .