M i l a n o , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i c e r c a i m p r o p r i a m e n t e d i r i a b i l i t a r e l ' a s s a s s i n o m e t t e n d o a l l a g o g n a l a f a m i g l i a d e l l a v i t t i m a , s e n z a a l c u n a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e p r o v e c h e s o n o g i à s t a t e r a c c o l t e n e l p r o c e s s o a s e g u i t o d e l l a p r i m a s e n t e n z a d e l l a C a s s a z i o n e " . L o a f f e r m a n o i n u n a n o t a g l i a v v o c a t i G i a n L u i g i T i z z o n i e F r a n c e s c o C o m p a g n a , l e g a l i d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i p e r i l c u i o m i c i d i o è s t a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e l ' a l l o r a f i d a n z a t o A l b e r t o S t a s i . " S e c o n d o q u a n t o e v i d e n z i a t o d a p i ù p a r t i l ' a p e r t u r a d i u n a n u o v a i n d a g i n e a c a r i c o d i A n d r e a S e m p i o ( i n d a g a t o i n c o n c o r s o , n d r ) s a r e b b e d a r i t e n e r e f u n z i o n a l e a d u n a r i c h i e s t a d i r e v i s i o n e d e l l a c o n d a n n a i r r e v o c a b i l e p r o n u n c i a t a a c a r i c o d i A l b e r t o S t a s i " c o n c l u d o n o i l e g a l i .