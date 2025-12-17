M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a " d e c i n a d i c r i t i c i t à " s u l l e m o d a l i t à u t i l i z z a t e d a l l a g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i p e r r i l e v a r e s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a C h i a r a P o g g i u n a c o m p a t i b i l i t à c o n l ' a p l o t i p o Y d e l l a f a m i g l i a d e l n u o v o i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o , e i l r i l i e v o p e r " l ' u n i c o d a t o i n e d i t o e d i i n t e r e s s e c h e è l a p r e s e n z a d e l D n a d i A l b e r t o S t a s i s u l l a c a n n u c c i a d e l l ' E s t a t h é t r o v a t o n e l l a s p a z z a t u r a d i c a s a P o g g i " . E ' q u e s t o , i n p a r t e , i l c o n t e n u t o d e l l e r i f l e s s i o n i c h e i l e g a l i d e l l a f a m i g l i a d i C h i a r a , l a v e n t i s e i e n n e u c c i s a a G a r l a s c o , h a n n o d e p o s i t a t o a l l a v i g i l i a d e l l ' u d i e n z a p r e l i m i n a r e c h e s i t e r r à a P a v i a n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o a c a r i c o d i S e m p i o . L a r e l a z i o n e , d i u n a d o z z i n a d i p a g i n e , è s o s t a n z i a l m e n t e d i v i s a i n d u e p a g i n e : a l c u n e o s s e r v a z i o n i r i g u a r d a n o l ' a n a l i s i d a t t i l o s c o p i c a , q u e l l e p i ù c o r p o s e h a n n o a c h e f a r e c o n l a p a r t e s t r e t t a m e n t e g e n e t i c a . I n p a r t i c o l a r e , v i e n e r i p e r c o r s a l a m e t o d o l o g i a u t i l i z z a t a d a l p e r i t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o ( a p p e l l o b i s c o n t r o S t a s i ) , m a s i r i l e v a a n c h e c h e p e r l ' a n a l i s i b i o s t a t i s t i c a l a p e r i t a A l b a n i h a u t i l i z z a t o " u n s o f t w a r e d i ' u l t i m a g e n e r a z i o n e ' d e l 2 0 0 5 " , p r e c e d e n t e a l d e l i t t o d i G a r l a s c o . I n o l t r e , s i s o t t o l i n e a c o m e p e r l e c a t e g o r i e ( d e b o l e / m o d e r a t o / f o r t e ) u t i l i z z a t e p e r e v i d e n z i a r e s t a t i s t i c a m e n t e l a c o m p a t i b i l i t à d e l D n a " v i e n e u s a t a u n a t a b e l l a v e c c h i a e n o n q u e l l a n u o v a p i ù c o n s e r v a t i v a " .