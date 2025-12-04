M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e d i P a v i a D a n i e l a G a r l a s c h e l l i h a r i g e t t a t o l ' i s t a n z a - i n d i r i z z a t a a i p r o c u r a t o r i d i P a v i a e B r e s c i a - c o n c u i l a d i f e s a d e l l ' e x p m M a r i o V e n d i t t i , l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , c h i e d e v a d i t r a s f e r i r e i l p r o c e d i m e n t o s u l c a s o G a r l a s c o d a P a v i a a B r e s c i a . I l l e g a l e i n v o c a v a , i n p a r t i c o l a r e , l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' a r t i c o l o 1 1 d e l c o d i c e d i p r o c e d u r a p e n a l e " s o s t e n e n d o l a s u s s i s t e n z a d i u n a c o n n e s s i o n e " t r a i p r o c e d i m e n t i , p o i c h é l a c o n t e s t a t a c o r r u z i o n e a l l ' e x m a g i s t r a t o d a p a r t e d e i p m d i B r e s c i a s a r e b b e i n t e r v e n u t a " p e r a s s i c u r a r e l ' i m p u n i t à a l r e s p o n s a b i l e d e l d e l i t t o d i o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i " , o s s i a A n d r e a S e m p i o s e c o n d o l a t e s i a c c u s a t o r i a d e l l a P r o c u r a d i P a v i a . P e r l a g i u d i c e - i l p r o v v e d i m e n t o è d e l l o s c o r s o 1 3 n o v e m b r e , m a è s t a t o r e s o n o t o s o l o o r a - V e n d i t t i " n o n è l e g i t t i m a t o a p r o p o r r e a q u e s t o u f f i c i o a l c u n a i s t a n z a d i t r a s f e r i m e n t o d i u n p r o c e d i m e n t o d e l q u a l e n o n è p a r t e " e i n o l t r e l a t e s i d e l l e g a l e " n o n p u ò e s s e r e c o n d i v i s a " p o i c h é l e i p o t e s i d i c o n n e s s i o n e a n n o v e r a n o " u n i c a m e n t e q u e l l a i n c u i ' i r e a t i s o n o s t a t i c o m m e s s i p e r e s e g u i r n e o o c c u l t a r n e a l t r i ' , d i s p o s i z i o n e c h e n o n r i c o m p r e n d e i l c a s o i n e s a m e : l a c o n t e s t a t a c o r r u z i o n e d e l l ' a n n o 2 0 0 7 n o n a p p a r e , i n t e s i , p o s t a i n e s s e r e p e r o c c u l t a r e i l r e a t o d i o m i c i d i o , b e n s ì - s e c o n d o l a s t e s s a p r o s p e t t a z i o n e d i f e n s i v a - p e r a s s i c u r a r e l ' i m p u n i t à a l s u o a u t o r e " . L ' i p o t e s i d i f e n s i v a n o n v a l e p i ù d o p o u n a r i f o r m a d e l l a l e g g e e q u i n d i l a p r e s u n t a i n c o m p e t e n z a r i s u l t a , p e r t a n t o , " p r i v a d i b a s e n o r m a t i v a " c o n c l u d e l a g i u d i c e t i t o l a r e d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u S e m p i o .