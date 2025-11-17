M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x c a r a b i n i e r e S i l v i o S a p o n e , t r a i c o m p o n e n t i d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a d i P a v i a d i c u i s i s e r v i v a l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o M a r i o V e n d i t t i , v i e n e a s c o l t a t o i n p r o c u r a a B r e s c i a c o m e t e s t i m o n e n e l l ' i n d a g i n e s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e l e g a t a a l l ' a r c h i v i a z i o n e n e l 2 0 1 7 d i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 a G a r l a s c o ( P a v i a ) . I l s o s p e t t o d e g l i i n q u i r e n t i è c h e s i a S a p o n e c h e l ' e x c o l l e g a G i u s e p p e S p o t o s i s i a n o r e s i p r o t a g o n i s t i d i a l c u n e p r e s u n t e " a n o m a l i e " - c o m e i n t e r c e t t a z i o n i r i p o r t a t e i n t u t t a f r e t t a o c o n t a t t i t e l e f o n i c i a v u t c o n A n d r e a S e m p i o - c h e p o t r e b b e r o a v e r i n c i s o s u l l a r i c h i e s t a d i a r c h i v i a z i o n e f i r m a t a d a g l i e x p m V e n d i t t i e G i u l i a P e z z i n o e p o i a c c o l t a d a l g i p F a b i o L a m b e r t u c c i . L a s c o r s a s e t t i m a n a s o n o s t a t i a s c o l t a t i , s e m p r e c o m e t e s t i m o n i , g l i e x a v v o c a t i d i A n d r e a S e m p i o , i n p a r t i c o l a r e M a s s i m o L o v a t i h a c o n f e r m a t o d i a v e r p r e s o c i r c a 1 5 m i l a e u r o i n n e r o e h a r i b a d i t o c h e a l t r i s o l d i s o n o s t a t i p a g a t i d a l l a f a m i g l i a S e m p i o p e r l e s p e s e d i f e n s i v e . A n c h e G i u s e p p e S e m p i o , i n d a g a t o c o m e c o r r u t t o r e d i V e n d i t i e s e n t i t o i l 2 6 s e t t e m b r e a l l o r a n e l l e v e s t i d i t e s t i m o n e , h a s e m p r e r i f e r i t o d i a v e r p o r t a t o d e n a r o c o n t a n t e a g l i a v v o c a t i e c h e l ' i n t e r c e t t a z i o n e i n c u i d i c e d i d o v e r " p a g a r e q u e i s i g n o r i l ì " è r i f e r i t o a l p o o l d i l e g a l i . A b r e v e s o n o a t t e s e u l t e r i o r i a u d i z i o n i d a v a n t i a l p r o c u r a t o r e c a p o F r a n c e s c o p r e t e e a l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a .