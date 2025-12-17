M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l c a s o G a r l a s c o t o r n a i n a u l a . L ' i n d a g i n e c h e d a m e s i è a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o m e d i a t i c o e c h e v i e n e t i r a t a i n b a l l o a n c h e d a l l a p o l i t i c a i n v i s t a d e l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a è a u n p u n t o c r u c i a l e : l a f i n e d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o f i s s e r à u n o d e i p u n t i p i ù c o n t r o v e r s i n e l l ' i n d a g i n e s u A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o c o n C h i a r a P o g g i . D o m a n i , g i o v e d ì 1 8 d i c e m b r e , n e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i P a v i a , l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i D a n i e l a G a r l a s c h e l l i d e t t e r à i t e m p i d e l c o n f r o n t o f r a i p e r i t i e i c o n s u l e n t i d e l l e p a r t i . D u e i m a c r o a r g o m e n t i s u l t a v o l o : l e i m p r o n t e a n a l i z z a t e n e l l a v i l l e t t a e l e t r a c c e t r o v a t e s u a l c u n i o g g e t t i c o n s e r v a t i d a l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 n e l l a s p a z z a t u r a d e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o d a u n l a t o e l ' a n a l i s i d e l m a t e r i a l e g e n e t i c o t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v e n t i s e i e n n e d a l l ' a l t r o . G l i a p p r o f o n d i m e n t i s u l v e r s a n t e d a t t i l o s c o p i c o - a f f i d a t o a i p e r i t i D o m e n i c o M a r c h e g i a n i e G i o v a n n i D i C e n s o - n o n h a n n o r i l e v a t o l a p r e s e n z a d i S e m p i o a c a s a P o g g i , f r e q u e n t a t a d a l 3 7 e n n e i n q u a n t o a m i c o d i M a r c o , f r a t e l l o d e l l a v i t t i m a . N e s s u n a d e l l e c i r c a s e s s a n t a i m p r o n t e è d e l l ' i n d a g a t o e n e l l a s p a z z a t u r a l ' u n i c a t r a c c i a c h e n o n r i p o r t a a l l a v i t t i m a è i l D n a d i A l b e r t o S t a s i t r o v a t o s u l l a c a n n u c c i a d e l l ' E s t a t h é . U n a n o v i t à c h e v a c o n t e s t u a l i z z a t a c o n l e d i c h i a r a z i o n i r e s e d a l l ' a l l o r a f i d a n z a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e c o m e i l s o l o a s s a s s i n o . E ' s u l D n a c h e s i c o n c e n t r e r à i l v e r o c o n f r o n t o . L a p e r i z i a A l b a n i , m e s s a a d i s p o s i z i o n e a l l e p a r t i g i à i l 3 d i c e m b r e s c o r s o , h a c o n s e g n a t o c o n c l u s i o n i c h e h a n n o o f f e r t o l e t t u r e m u l t i p l e . S e l a P r o c u r a d i P a v i a e l a d i f e s a d i S t a s i , r a p p r e s e n t a t a d a g l i a v v o c a t i G i a d a B o c e l l a r i e A n t o n i o D e R e n s i s , l e g g o n o l a " c o m p a t i b i l i t à " t r a i l m a t e r i a l e s u l l e u n g h i e e i l D n a d i S e m p i o c o m e u n e l e m e n t o c h e l o c o l l o c a s u l l a s c e n a d e l d e l i t t o , i c o n s u l e n t i d e l 3 7 e n n e e v i d e n z i a n o l ' i m p o s s i b i l i t à ( d e c r e t a t a d a l l a s t e s s a A l b a n i ) d i s t a b i l i r e s e q u e l l a t r a c c i a - c h e n o n è d a t a b i l e , n é c o l l o c a b i l e s o p r a o s o t t o l e u n g h i e - è f r u t t o d i u n c o n t a t t o c o n l a v i t t i m a o p p u r e m e d i a t o , c i o è ' t r a s f e r i t o ' p e r a v e r m a n e g g i a t o i n t e m p i d i v e r s i u n o s t e s s o o g g e t t o . I n q u e s t o s e n s o l a d i f e s a , g l i a v v o c a t i A n g e l a T a c c i a e L i b o r i o C a t a l i o t t i , h a n n o e l e n c a t o i n u n a r e l a z i o n e q u e l l i c h e s o n o g l i o g g e t t i - l a t a s t i e r a d e l c o m p u t e r , i l t e l e c o m a n d o d e l t e l e v i s o r e , l ' a s c i u g a m a n o d e l b a g n o o e l e m e n t i p r e s e n t i i n c u c i n a - c h e S e m p i o a v r e b b e p o t u t o t o c c a r e v i s t o c h e f r e q u e n t a v a c a s a P o g g i . E d è a n c h e s u l l ' a t t e n d i b i l i t à s c i e n t i f i c a d e l l a t r a c c i a g e n e t i c a c h e l e o p i n i o n i d i v e r g o n o . " Q u a n d o u n a c o m p a r a z i o n e n o n p u ò d a r e u n r i s u l t a t o s c i e n t i f i c a m e n t e c e r t o n o n p u ò d a r l o . E q u a n d o u n r i s u l t a t o n o n è c o n s o l i d a t o p e r c h é m a n c a n o l e r e p l i c h e p r e v i s t e d a i p r o t o c o l l i s c i e n t i f i c i , l a C o r t e d i C a s s a z i o n e è c h i a r i s s i m a : q u e l d a t o n o n v a l e c o m e p r o v a " l a t e s i d e l l a d i f e s a d e l l ' i n d a g a t o c h e t r o v a d ' a c c o r d o M a r z i o C a p r a , g e n e t i s t a e c o n s u l e n t e d e l l a f a m i g l i a P o g g i , p r e s e n t e n e l 2 0 1 4 a G e n o v a q u a n d o i l p e r i t o F r a n c e s c o D e S t e f a n o s t a b i l ì l ' i m p o s s i b i l i t à d i a t t r i b u i r e q u e l D n a m a s c h i l e d e g r a d a t o , e s c l u d e n d o a n c h e l ' i m p u t a t o S t a s i p o i c o n d a n n a t o p e r u n " m o s a i c o d i p r o v e " , a d i r e d e l l a C a s s a z i o n e . I n a u l a s p e t t e r à a g l i a v v o c a t i p o r r e l e d o m a n d e t e c n i c h e a i p e r i t i p e r c h i a r i r e i p u n t i " c r i t i c i " d e i l o r o e l a b o r a t i . U n a v o l t a d i s c u s s a e ' c r i s t a l l i z z a t a ' l a p e r i z i a s a r à u n a s o r t a d i p u n t o f e r m o p e r l e p a r t i . N e s s u n a v a l u t a z i o n e s p e t t e r à a l l a g i p G a r l a s c h e l l i c h e d o v r à s o l o r a c c o g l i e r e t u t t i g l i e l e m e n t i d i u n ' u d i e n z a c h e s i p r e a n n u n c i a n o n b r e v e . L ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s a r à l ' u l t i m o p a s s o , s a l v o s o r p r e s e , p r i m a d e l l a c h i u s u r a i n d a g i n i d e l l a P r o c u r a d i P a v i a g u i d a t a d a F a b i o N a p o l e o n e . E ' s o l o a l l o r a c h e v e r r a n n o s v e l a t i i r i s u l t a t i d e l l e c o n s u l e n z e a f f i d a t e a l l ' a n a t o m o p a t o l o g a C r i s t i n a C a t t a n e o p e r c h i a r i r e l a d i n a m i c a d e l l ' o m i c i d i o d i C h i a r a P o g g i e a l R a c i s c h i a m a t o a t r a t t e g g i a r e i l p r o f i l o d e l s o s p e t t a t o . E l e m e n t i c h e i n s i e m e a l l a t r a c c i a 3 3 ( a t t r i b u i t a d a c h i i n d a g a a S e m p i o ) t r o v a t a s u l l e s c a l e d o v e v i e n e g e t t a t a l a v i t t i m a , a l l e t e s t i m o n i a n z e r a c c o l t e e a l m o v e n t e i n d i v i d u a t o i n u n a p r e s u n t a i n f a t u a z i o n e p e r l a v i t t i m a p o t r e b b e r o p o r t a r e l a P r o c u r a a c h i e d e r e i l r i n v i o a g i u d i z i o p e r A n d r e a S e m p i o .