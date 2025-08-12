M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - N e s s u n a n n i v e r s a r i o s p e c i a l e p e r c h é i l d o l o r e n o n c o n o s c e t e m p o . D o m a n i l a f a m i g l i a d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a a G a r l a s c o ( P a v i a ) i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , s i r i t r o v e r à n e l p o m e r i g g i o - c o m e o g n i a n n o - n e l l a c h i e s a c i t t a d i n a p e r r i c o r d a r e l a v e n t i s e i e n n e u c c i s a d a A l b e r t o S t a s i , l ' a l l o r a f i d a n z a t o c o n d a n n a t o c o n r i t o a b b r e v i a t o a 1 6 a n n i d i c a r c e r e . U n a p e n a c h e s t a p e r f i n i r e p e r S t a s i - è d e t e n u t o n e l c a r c e r e m i l a n e s e d i B o l l a t e i n r e g i m e d i s e m i l i b e r t à - m a n o n p e r m a m m a R i t a P r e d a , p e r i l p a p à G i u s e p p e e i l f r a t e l l o M a r c o P o g g i t o r n a t i a l c e n t r o d e l l a c r o n a c a n e g l i u l t i m i m e s i q u a n d o l a P r o c u r a d i P a v i a h a r i a p e r t o l e i n d a g i n i s u l l ' o m i c i d i o . " N o n v o g l i a m o d i r e n i e n t e . V o g l i a m o s o l o t r a s c o r r e r e l ' a n n i v e r s a r i o d a s o l i e i n s i l e n z i o " s o n o l e p a r o l e c h e i f a m i l i a r i a f f i d a n o a l l ' A d n k r o n o s . P e r i l d e l i t t o d i v i a P a s c o l i è s t a t o n u o v a m e n t e i n d a g a t o A n d r e a S e m p i o i n c o n c o r s o c o n i g n o t i o c o n l o s t e s s o S t a s i , i l c o n d a n n a t o - c h e s i è s e m p r e d e t t o i n n o c e n t e - c h e p e r d u e v o l t e n o n è r i u s c i t o a o t t e n e r e l a r e v i s i o n e d e l p r o c e s s o d a v a n t i a i g i u d i c i d e l l a C o r t e d ' A p p e l l o d i B r e s c i a . D u e c o m e l e a r c h i v i a z i o n i c h e h a g i à i n t a s c a t o S e m p i o . S u l c a s o è i n c o r s o l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o i n c u i n u l l a , a l m o m e n t o , è e m e r s o s u l l ' i n d a g a t o .