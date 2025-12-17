M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a t r a c c i a g e n e t i c a i l c u i e s i t o " n o n è c o n s o l i d a t o " e d u n q u e " p r i v o d i v a l o r e s c i e n t i f i c o " e u n a r e l a z i o n e i n c u i s o n o c o n t e n u t i u n a s e r i e d i e l e m e n t i c h e A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , p o t r e b b e a v e r t o c c a t o i n t e m p i d i v e r s i r i s p e t t o a l l a v i t t i m a n e l l a v i l l e t t a d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o . L a d i f e s a d e l 3 7 e n n e , g l i a v v o c a t i L i b o r i o C a t a l i o t t i e A n g e l a T a c c i a , c h e s i s o n o a f f i d a t i a l l a g e n e t i s t a M a r i n a B a l d i e a l l ' e x p o l i z i o t t o A r m a n d o P a l m e g i a n i h a n n o d e p o s i t a t o l e l o r o c o n s i d e r a z i o n i i n v i s t a d e l l ' u d i e n z a d i d o m a n i , g i o v e d ì 1 8 d i c e m b r e , n e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o c h e v e d r à p r o t a g o n i s t a l a p e r i t a e g e n e t i s t a D e n i s e A l b a n i . N e l l e c a r t e d e l l a d i f e s a v e n g o n o s o l l e v a t e d i v e r s e c r i t i c i t à r i s p e t t o a l l a p e r i z i a c o n s e g n a t a a i n i z i o d i c e m b r e , i n p a r t i c o l a r e o l t r e a s o l l e v a r e d u b b i s u l l ' a t t e n d i b i l i t à d e l D n a a t t r i b u i b i l e a l l a l i n e a p a t e r n a d i S e m p i o , v e n g o n o m a r c a t e p e r p l e s s i t à s u l l a b i o s t a t i s t i c a . N e l l a r e l a z i o n e v i e n e m e s s a i n e v i d e n z a u n a d e l l e c o n c l u s i o n i d e l l a p e r i t a : l ' i m p o s s i b i l i t à d i s t a b i l i r e s e q u e l l a t r a c c i a g e n e t i c a t r o v a t a s u l l e u n g h i e d i C h i a r a P o g g i è s t a t a l ' e f f e t t o d i u n t r a s f e r i m e n t o d i r e t t o d a c o n t a t t o o m e d i a t o d a u n o g g e t t o . E p r o p r i o s u g l i o g g e t t i p r o t a g o n i s t i d i u n p o s s i b i l e t r a s f e r i m e n t o i c o n s u l e n t i h a n n o p r o d o t t o u n a l i s t a c h e c o n t i e n e , t r a l ' a l t r o , l a t a s t i e r a d e l c o m p u t e r , i l t e l e c o m a n d o d e l t e l e v i s o r e , l ' a s c i u g a m a n o d e l b a g n o e a l c u n i e l e m e n t i p r e s e n t i n e l l a c u c i n a d i c a s a P o g g i .