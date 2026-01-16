M i l a n o , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a s e s t a s e z i o n e d e l l a C a s s a z i o n e d à r a g i o n e a M a r i o V e n d i t t i e p r o n u n c i a i l " r i g e t t o t o t a l e " d e l r i c o r s o c o n c u i l a P r o c u r a d i B r e s c i a h a t e n t a t o - d o p o i l n o d e l R i e s a m e d i B r e s c i a - d i a v e r a c c e s s o a i d i s p o s i t i v i i n f o r m a t i c i ( c e l l u l a r i , h a r d d e s k e p c ) d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e n e l l ' i n c h i e s t a s u l c a s o G a r l a s c o p e r c h é s o s p e t t a t o d i a v e r r i c e v u t o d e n a r o p e r a r c h i v i a r e A n d r e a S e m p i o , d a q u a s i u n a n n o n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r i l d e l i t t o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . Q u e l l o d e c i s o i e r i è u n v e r d e t t o d e f i n i t i v o r i s p e t t o a l s e q u e s t r o s c a t t a t o l o s c o r s o s e t t e m b r e p e r l ' i n d a g i n e s u l l ' o m i c i d i o d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 .