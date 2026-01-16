( A d n k r o n o s ) - I n p a r t i c o l a r e , l a P r o c u r a d i P a v i a g u i d a t a d a F r a n c e s c o P r e t e n e l r i c o r s o a l l ' o r d i n a n z a d e l 1 4 n o v e m b r e s c o r s o c o n c u i i l R i e s a m e a n n u l l a v a i l s e q u e s t r o a l l ' e x p m V e n d i t t i s o s t e n e v a l a p o s s i b i l i t à d i p r o c e d e r e a l s e q u e s t r o s e n z a i n d i c a r e l e ' p a r o l e c h i a v e ' d a c e r c a r e i n p c , t e l e f o n i e h a r d d i s k , r i c o r d a n d o c o m e d a a l c u n e r e c e n t i s e n t e n z e " n o n r i s u l t a a f f a t t o c h e v e n g a i n d i c a t a l ' i n d e r o g a b i l i t à d i t a l e c r i t e r i o e l a i n i d o n e i t à d i d i v e r s i c r i t e r i s e l e t t i v i " , u n p l u r a l e c h e l a s c e r e b b e a p e r t a l a s t r a d a a p i ù o p z i o n i p e r p o t e r r i n t r a c c i a r e a n c h e v i d e o , f o t o , l o c a l i z z a z i o n i , p d f n o n r i c e r c a b i l i c o n p a r o l e c h i a v e . I n o l t r e a n c h e a l l a c o n t e s t a z i o n e d i p o t e r v i s i o n a r e b e n 1 1 a n n i d i v i t a , a p a r t i r e d a l 2 0 1 4 , v i e n e s p i e g a t a c i t a n d o u n a s e n t e n z a s e c o n d o c u i i p a r a m e t r i " a n c h e ' t e m p o r a l i ' n o n p o s s o n o r i t e n e r s i p r e c o s t i t u i t i e d e v o n o e s s e r e m o d u l a t i c a s o p e r c a s o " . U n a d i f e s a c h e l a C o r t e d i C a s s a z i o n e n o n h a c o n d i v i s o r i g e t t a t o p e r i n t e r o i l r i c o r s o d e l l a P r o c u r a d i P a v i a . I d i s p o s i t i v i d i V e n d i t t i e r a n o s t a t i g i à r e s t i t u i t i a l l ' e x m a g i s t r a t o .