M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x c a r a b i n i e r e S i l v i o S a p o n e t o r n a a l c e n t r o d e l l a c r o n a c a n e l l ' i n c h i e s t a s u l l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e l e g a t a a l c a s o G a r l a s c o . I n m a t t i n a t a è s t a t o p r o t a g o n i s t a d i u n e p i s o d i o c u r i o s o : i c a r a b i n i e r i d i M i l a n o , i n p o s s e s s o d i u n d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e , s i s o n o p r e s e n t a t i a l l a p o r t a d e l l a c a s a d i G a r l a s c o d i p r o p r i e t à d e l l a f a m i g l i a S e m p i o , a b i t a z i o n e c h e n o n s a r e b b e s t a t a m a i o c c u p a t a d a l l ' e x m i l i t a r e e c h e o r a r i s u l t a a f f i t t a t a . U n a n o t i z i a c o n f e r m a t a d a f o n t i l e g a l i . Q u a n d o l ' A r m a s i è r e s a c o n t o d i e s s e r e i n u n p o s t o n o n d i r e t t a m e n t e r i c o n d u c i b i l e a l d e s t i n a t a r i o h a a v v e r t i t o l ' e x c a r a b i n i e r e , n o n i n d a g a t o , d e l d e c r e t o c h e l o r i g u a r d a v a . S i l v i o S a p o n e , g i à d e s t i n a t a r i o d i u n a p e r q u i s i z i o n e l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e , h a c o s ì a v v e r t i t o i l s u o a v v o c a t o M a s s i m o M a r m o n t i c h e è a n c o r a i n a t t e s a d i r i c e v e r e c o p i a d a p a r t e d e l l a P r o c u r a d e l d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e e d i c a p i r e q u a l i s i a n o g l i e l e m e n t i d i q u e s t o n u o v o e l e m e n t o d ' a c c u s a .