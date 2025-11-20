( A d n k r o n o s ) - D i v e r s a m e n t e d a q u a n t o s c r i t t o e r r o n e a m e n t e p r i m a ( f a c e n d o r i f e r i m e n t o a S e m p i o , n d r ) , i c a r a b i n i e r i d i M i l a n o , i n p o s s e s s o d i u n d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e , s i s o n o p r e s e n t a t i a l l a p o r t a d e l l a c a s a d i G a r l a s c o d i p r o p r i e t à d e l l a f a m i g l i a S a p o n e , a b i t a z i o n e c h e n o n s a r e b b e s t a t a m a i o c c u p a t a d a l l ' e x m i l i t a r e e c h e o r a r i s u l t a a f f i t t a t a . S u q u a n t o a c c a d u t o i n g i o r n a t a i l d i f e n s o r e d e l l ' e x c a r a b i n i e r e è d e c i s o a d a n d a r e f i n o i n f o n d o p e r c a p i r e l a m a n c a t a r i c e z i o n e d e l d e c r e t o d i p e r q u i s i z i o n e , e l e m e n t o d a c u i s a r e b b e p o s s i b i l e d e s u m e r e q u a l i s o n o g l i e l e m e n t i r a c c o l t i d a l l a p r o c u r a . S a p o n e è g i à s t a t o a s c o l t a t o i n d u e o c c a s i o n i : l a p r i m a l o s c o r s o 2 6 s e t t e m b r e , g i o r n o d e l l e p e r q u i s i z i o n i ; l a s e c o n d a p o c h i g i o r n i f a i n P r o c u r a a B r e s c i a .